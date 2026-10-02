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«ИННОПРОМ. Беларусь»: в Минске Самарская область представила возможности региона в сфере промышленного и делового туризма

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Интерес к промышленному туризму в регионе растет. В 2025 году предприятия Самарской области посетили 75,9 тыс. человек.

На международной промышленной выставке «ИННОПРОМ. Беларусь» в Минске Самарская область представила возможности региона в сфере промышленного и делового туризма.

На региональном стенде гостям рассказали о предприятиях, открытых для туристических посещений, промышленных маршрутах и возможностях проведения конференций, форумов и деловых встреч.

Интерес к промышленному туризму в регионе растет. В 2025 году предприятия Самарской области посетили 75,9 тыс. человек. Среди предприятий, открытых для туристических посещений, «АВТОВАЗ», «ЛАДА Спорт», «Самарский завод электромонтажных изделий», «Самарский Стройфарфор» и другие. Регион также представил опыт развития промышленного туризма в рамках Акселератора АСИ «Открытая промышленность».

В 2026 году команда Самарской области стала победителем финала программы с проектом «Крылья промышленности: будущее в настоящем» в номинации «За развитие индустриального гостеприимства».

Отдельное внимание уделили MICE-туризму. В регионе сосредоточено большое количество площадок для проведения деловых мероприятий и активностей. На полях форума презентовали новый каталог, направленный на развитие данного вида туризма.

«Промышленный туризм мы рассматриваем как часть большой экосистемы деловых поездок. У региона огромный потенциал для MICE: современные конгресс-площадки, уникальные производственные локации и событийная инфраструктура. Вместе с новым каталогом MICE-возможностей мы показываем, что Самарская область готова принимать крупные деловые события и давать бизнесу максимум пользы от каждой поездки», — отметила министр туризма Самарской области Екатерина Матвеева.

 

Фото:   Министерство туризма Самарской области

Теги: Самара

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