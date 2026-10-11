Во всех муниципальных образованиях региона стартовал отопительный сезон

Минэнерго и ЖКХ Самарской области сообщает о ходе прохождения отопительного сезона 2026-2027 годов.

На 11 октября 2026 года запуск отопления обеспечен во всех 37 муниципальных образованиях губернии - 10 городах и 27 муниципальных районах.

Ключевым приоритетом традиционно остается подача тепла на объекты социальной инфраструктуры.

В детские сады, школы, учреждения здравоохранения и социальной сферы теплоносители направляются в первую очередь.

Параллельно управляющие компании ведут активное подключение многоквартирных домов.

ПОДКЛЮЧЕНЫ:

Котельные - 1 748 (95%)

МКД - 12 178 (59%)

Школы, детсады - 2 019 (83%)

Учреждения социальной сферы, здравоохранения и культуры - 2 153 (83%)

В настоящее время коммунальные службы и управляющие организации продолжают регулировку гидравлических режимов, наладку внутридомовых систем и поэтапное подключение оставшихся объектов в соответствии с муниципальными графиками.

Ситуация находится на постоянном контроле министерства.