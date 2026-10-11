Суд в России запретил видеоролики и фотографии с петушиными боями, которые были опубликованы в социальной сети «ВКонтакте». Это следует из материалов, имеющихся в распоряжении «Известий».



Уточняется, что владельцы птиц умышленно стравливали петухов, из-за чего они калечили друг друга до крови. Так как доступ к странице был свободным, жестокие кадры мог увидеть любой желающий.



В документах подчеркивается, что российские законы запрещают распространение информации о жестоком обращении с животными, а за подобные действия грозит уголовная ответственность.