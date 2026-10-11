В Госдуме рассказали о прибавке к пенсии и изменении графика детских выплат

В России в ноябре 2026 года увеличатся пенсионные выплаты для отдельных категорий граждан. Об этом 11 октября сообщил депутат Госдумы от ЛДПР Каплан Панеш.

«Ноябрь 2026 года принесет несколько важных изменений для пенсионеров и получателей социальных выплат», — сказал он в беседе с RT.

По словам парламентария, россиянам, достигшим 80-летнего возраста в октябре, фиксированную часть страховой пенсии увеличат вдвое — с 9584,69 до 19 169,38 рубля. При этом за ними сохранится ежемесячная доплата за уход в размере 1413,86 рубля. Таким образом, общая прибавка в стандартном случае составит около 11 тыс. рублей.

Кроме того, Панеш предупредил об изменении сроков перечисления детских пособий из-за празднования Дня народного единства.

Ежемесячные перечисления из материнского капитала за октябрь запланированы на 5 ноября, а пособия по уходу за детьми до полутора лет для работающих родителей — на 7 ноября. Выплаты за ноябрь, как уточнил депутат, произведут в декабре в соответствии с установленным графиком.