Юные художники показали, какими видят заповедные территории. В Самаре наградили участников конкурса Минприроды «Тайны зелёных троп: Будущее памятников природы». В этом году ребята прислали 229 творческих работ.

Дети продумывали, как обустроить экологические тропы так, чтобы посетители могли любоваться родным краем, сохраняя хрупкий баланс между человеком и природой. Фантазия юных художников проявилась в деталях: они рисовали краснокнижных обитателей и схемы маршрутов, в том числе по Рачейским скалам и Подвальским террасам, придумывали фотозоны и смотровые площадки.

Для детей это ещё и урок бережного отношения к природе: лес, река или поле — не просто фон для прогулки, а живой мир, который важно сохранить. Взрослым такой конкурс помогает взглянуть на памятники природы глазами детей — и понять, какими они хотят видеть их в будущем.

Конкурс прошёл уже в 16-й раз, и каждый год организаторы выбирают новую тему. За всё время на него прислали более 10 000 работ. В этом году он охватил детей от 5 до 17 лет по трём возрастным категориям — и снова вызвал большой интерес. Авторы лучших работ получили подарки от министерства природных ресурсов и экологии региона.

Работы представлены на выставке в холле первого этажа Самарской областной универсальной научной библиотеки. Экспозиция продлится до 10 декабря. (0+)

Фото: Минприроды Самарской области