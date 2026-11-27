В субботу, 12 декабря, в самарском ФОКе «Чемпион» на улице Чернореченской пройдет фестиваль адаптивных видов спорта для детей и молодежи с поражением опорно-двигательного аппарата, организованный благотворительным фондом «Спина бифида». (6+)

Дети и взрослые с ПОДА смогут познакомиться с адаптивными видами спорта. Участники от 6 лет и старше пройдут пробные тренировки по теннису и настольному теннису, фехтованию, легкой атлетике, следж-хоккею, баскетболу, танцам на колясках. Родители и сопровождающие смогут познакомиться с тренерами и другими семьями, узнать о реабилитационных и профилактических эффектах адаптивного спорта для людей с ПОДА, принять участие в мастер-классе от эрготерапевта.

12 декабря | 12:00-16:00 Самара, Чернореченская, 41/31

Вход бесплатный, обязательна предварительная регистрация.

Также в рамках мероприятия состоится круглый стол по вопросам развития адаптивного спорта в регионе, на котором будут презентованы успешные практики и обозначены трудности, с которыми сталкиваются тренеры и семьи при организации и посещении регулярных занятий. На круглый стол приглашаются тренеры, реабилитологи, врачи, представители спортивных школ, студенты направлений обучения АФК и реабилитологии.

Проект является победителем конкурса «Спорт для всех» благотворительного фонда Владимира Потанина.

Фото: минспорта СО