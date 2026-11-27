В Самарской государственной филармонии открылся XXX Международный конкурс молодых музыкантов имени Д. Б. Кабалевского. В этом году в конкурсе примут участие 205 молодых музыкантов из 6 стран и 19 регионов РФ.

Впервые в истории конкурса за дирижёрским пультом сменят друг друга два маэстро. На открытии дирижировал народный артист России, художественный руководитель Самарской филармонии Михаил Щербаков. В третьем туре и на заключительном концерте оркестром будет руководить Владимир Добровольский.

Участники от 10 до 25 лет выступают в шести номинациях. Инструменталисты будут состязаться в игре на фортепиано, скрипке и виолончели. Ещё три направления — академическое сольное пение, композиция и музыковедение. По итогам конкурса вместе с победителями и призёрами отметят концертмейстеров и преподавателей, подготовивших молодых музыкантов.

«Это один из редких конкурсов — не только потому, что он существует уже более 60 лет, но и потому, что своим рождением он обязан уникальному стечению обстоятельств: на идею создания такого конкурса откликнулся именно Дмитрий Борисович Кабалевский. И это закономерно — ведь музыка, по его убеждению, это прежде всего искусство, которое объединяет людей, делает людей лучше, делает наш мир лучше», — сказал Василий Щербаков, внучатый племянник Д.Б. Кабалевского, преподаватель Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского и генеральный директор Фонда имени Д. Б. Кабалевского, член жюри в номинации «Фортепиано».

Мероприятия пройдут в Самарской государственной филармонии, Самарском музыкальном училище имени Д. Г. Шаталова и Детской музыкальной школе имени Д. Д. Шостаковича. Вход свободный.

Конкурсные прослушивания II и III туров: forms.yandex.ru/u/6afffc4c...

Мастер-классы в рамках конкурса (в том числе регистрация для слушателей): forms.yandex.ru/u/6af59e6e...

Учредитель конкурса – министерство культуры Самарской области. Соучредитель — некоммерческий фонд по содействию развитию общего и среднего музыкального образования, музыкальной культуры и исполнительства имени Д. Б. Кабалевского.

Организатор – государственное бюджетное учреждение культуры «Агентство социокультурных технологий». Соорганизатор – государственное бюджетное нетиповое общеобразовательное учреждение Самарской области «Самарский региональный центр для одаренных детей». Генеральный партнер – государственное бюджетное учреждение культуры «Самарская государственная филармония».

Партнеры: Самарское региональное отделение Всероссийской творческой общественной организации «Союз композиторов России»; Федеральный ресурсный информационно-аналитический центр художественного образования РАМ им. Гнесиных министерства культуры Российской Федерации; государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Самарской области «Самарское музыкальное училище имени Д.Г. Шаталова»; детская музыкальная школа имени Д. Д. Шостаковича; детская музыкальная школа имени Д. Б. Кабалевского.

Фото: минкульт СО