26 ноября были объявлены победители конкурса «Лучший работодатель Самарской области», организатором которого выступило министерство труда, занятости и миграционной политики Самарской области.

Самарская областная детская библиотека отмечена в специальной номинации «Повышение финансовой культуры работников» в категории "Малые предприятия" - первое место. В номинации «Региональный лидер занятости» Государственный драматический театр «Грань» занял второе место!

Конкурс, впервые проведенный в 2025 году, стал важной площадкой для выявления и поощрения наиболее социально ответственных работодателей. В 2026 году масштаб участия вырос, если в 2025 году было подано 170 заявок, то в этом году – более 350.

Участники были разделены на три категории: малые и микропредприятия, средние предприятия, крупные предприятия – и соревновались в семи номинациях, демонстрируя комплексный подход к управлению персоналом.

Фото: минкульт СО