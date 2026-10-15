Мужчина с пистолетом угрожал водителю на парковке у торгового центра в Тольятти

Личность агрессивного горожанина с оружием устанавливают сотрудники правоохранительных органов Тольятти. Поводом для разбирательства стала видеозапись инцидента на парковке возле торгового центра «Елка», сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

На кадрах, снятых из салона автомобиля, запечатлен бородатый мужчина, стоящий вплотную к чужому транспортному средству. По словам свидетелей, сидевший внутри автомобилист вел себя спокойно. В определенный момент нарушитель задрал футболку, выхватил из-за пояса пистолет, демонстративно взвел курок и направил дуло прямо на водителя, после чего напуганный автомобилист поспешил уехать.

— Сотрудники отдела полиции по Автозаводскому району проводят проверку по сообщению о противоправных действиях неизвестного мужчины возле торгового комплекса, — прокомментировали инцидент в ведомстве.

Правоохранители просят граждан, опознавших человека на видеозаписи или владеющих какой-либо информацией о случившемся, обратиться в ближайший отдел полиции либо позвонить по единому номеру экстренных служб 112, пишет Самарская газета.