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С 21 октября 2026 года в Тольяттинском краеведческом музее начинает работу новая выставка «70 шагов по волнам времени», приуроченная к 70-летию со дня основания Тольяттинской гидрометеорологической обсерватории.
В Тольяттинском краеведческом музее откроется выставка «70 шагов по волнам времени»
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В Тольяттинском краеведческом музее откроется выставка «70 шагов по волнам времени»

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С 21 октября 2026 года в Тольяттинском краеведческом музее начинает работу новая выставка «70 шагов по волнам времени», приуроченная к 70-летию со дня основания Тольяттинской гидрометеорологической обсерватории.

С 21 октября 2026 года в Тольяттинском краеведческом музее начинает работу новая выставка «70 шагов по волнам времени», приуроченная к 70-летию со дня основания Тольяттинской гидрометеорологической обсерватории.

В 2026 году исполняется 70 лет Тольяттинской гидрометеорологической обсерватории, история которой связана со строительством Куйбышевской ГЭС (Волжской ГЭС имени В. И. Ленина — Жигулёвской ГЭС) и созданием Куйбышевского водохранилища.

Всё началось в 1950 году, когда в Ставрополе была организована гидрометеорологическая станция, а в августе 1951 года в посёлке Комсомольском появилось гидрометбюро. Его первыми сотрудниками стали инженер-синоптик Александр Петрович Хоружев и инженер-гидролог Галина Николаевна Футина, а первым начальником службы — Алексей Васильевич Елфимов.

Специалисты выпускали ежедневные гидрометеорологические бюллетени, составляли прогнозы погоды и обеспечивали гидростроителей сведениями о состоянии Волги. Работать приходилось в беспрецедентных условиях: опыта гидрометеорологического обслуживания строительства такого масштаба не существовало, и воспользоваться уже накопленным кем-либо опытом было невозможно. От точности прогнозов зависели безопасность людей и ход строительства.

30 июля 1956 года была создана гидрометеорологическая обсерватория, которой предстояло изучать режим нового водохранилища. Для экспедиционных исследований в том же году было спущено на воду судно «Мирный».

Сегодня Тольяттинская гидрометеорологическая обсерватория продолжает наблюдения на Куйбышевском и Саратовском водохранилищах, контролирует качество воды и атмосферного воздуха, составляет ежедневные прогнозы погоды и штормовые предупреждения. Важной частью её работы остаются экологический мониторинг, научные исследования и подготовка молодых специалистов.

Об истории обсерватории, её сотрудниках и семидесяти годах непрерывных метеонаблюдений можно узнать на выставке «70 шагов по волнам времени» в Тольяттинском краеведческом музее.

Выставка будет работать до 29 ноября 2026 г. Вход свободный.

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Фото:   минкульт СО

Теги: Тольятти

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