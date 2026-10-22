ПФО обеспечил 70% прироста производства молока в России

Сельхозорганизации Приволжского федерального округа за январь – сентябрь 2026 года произвели 5,7 млн тонн молока – на 4,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года. По оценке аналитиков Центра отраслевой экспертизы (ЦОЭ) Россельхозбанка, ПФО обеспечил 70,2% общероссийского прироста: из дополнительно произведенных 332,6 тыс. тонн на сельхозпредприятия округа пришлось 233,5 тыс. тонн.

Приволжье заняло первое место среди федеральных округов сразу по трём показателям – объёму производства, темпу роста и абсолютному приросту. Доля округа в российском объеме увеличилась с 33,8% до 34,6%. Ближайший по объёму выпуска Центральный федеральный округ произвёл 4,8 млн тонн – ПФО опередил его на 19,5%.

Лидером среди регионов Приволжья традиционно остается Татарстан: сельхозорганизации Республики произвели 1,3 млн тонн молока, на 5,3% больше, чем годом ранее. Результат одного региона превысил объём всего Южного федерального округа – 1,2 млн тонн.

В пятёрку крупнейших производителей молока в ПФО также вошли Удмуртия – 822,0 тыс. тонн, Кировская область – 642,2 тыс. тонн, Башкортостан – 516,7 тыс. тонн и Нижегородская область – 467,6 тыс. тонн. Вместе эти регионы обеспечили 66,4% производства в округе.

Крупнейший абсолютный прирост в ПФО также за Татарстаном – 67,4 тыс. тонн. В Удмуртии объём вырос на 6%, или на 46,5 тыс. тонн, в Башкортостане – на 9,1%, или на 43,2 тыс. тонн.

Самый высокий темп роста среди регионов округа показала Саратовская область: производство увеличилось на 16,7%, до 145,4 тыс. тонн. В Оренбургской области прирост составил 9,5%, в Самарской – 7,4%, в Пензенской – 6,2%.