Власти Самары назвали новые сроки перевода маршрутов с нерегулируемого на регулируемый тариф

Их озвучили представители Департамента транспорта областной столицы в ответ на жалобу горожан. Самарцы озвучили свои претензии под одной из публикаций главы региона Вячеслава Федорищева.

Жителей Самары интересовала ситуация с маршрутом № 89. Он был одним из направлений, которые чиновники планировали в ближайшее время перевести на регулируемый тариф. Но пока, по словам горожан, этого не произошло.

«По нему принято решение: его нужно переводить на регулируемый тариф с предоставлением пассажирам всех видов льгот. Однако возможности бюджета не позволяют сделать это в текущем году. Маршрут включен в реестр дополнительных потребностей», — заявили чиновники.

Представители Дептранса повторно добавили, что на регулируемый тариф планируют перевести все коммерческие маршруты. Завершить работу рассчитывают к 2030 году.

Маршрут № 89 ходит от насосно-фильтровальной станции (НФС) до улицы Дзержинского. В его пути около 50 остановок. Городские власти уже не в первый раз планируют найти для этого направления нового перевозчика. Однако пока что торги, которые организует Дептранс, заканчиваются безрезультатно. На них просто не поступает ни одной заявки.

Борьбу с маршрутками власти Самары начали несколько лет назад. За это время им удалось почти в три раза сократить количество маршрутов без льгот. Неоднократно чиновники сдвигали сроки завершения этого процесса. Специалисты в сфере общественного транспорта не раз озвучивали свое отношение к маршруткам, пишет 63.ру.