Каждая третья самарская пара (33%) перестала ссориться из-за денег с началом ведения совместного бюджета

Исследование девелопера Level Group показало, что совместное планирование финансов значительно снижает риск семейных конфликтов. Так, пары из Самары, ведущие раздельный бюджет, ссорятся из-за денег в 2 раза чаще тех, кто ведет финансы совместно: в этом признались 90% опрошенных пар с раздельным бюджетом против 10% тех, кто объединяет доходы.

Согласно результатам опроса, каждая третья самарская пара (33%) в целом перестала ссориться из-за денег с началом ведения совместного бюджета, а 54% пар стали ссориться на эту тему значительно реже. И только 13% респондентов не заметили изменений.

«Интересно, что решаются пары на разговор о финансах далеко не сразу после начала отношений: каждый третий респондент (30%) поделился, что избегал разговоров о совместном ведении бюджета даже после года совместной жизни. Только каждый пятый (18%) начал обсуждать финансовый вопрос сразу после начала отношений, еще столько же – только спустя год. А каждый третий (29%) до сих пор стесняется открыто говорить о финансах, – комментирует руководитель отдела ипотеки Level Group Юлиан Овечкин, – При этом ипотека часто выступает мощнейшим триггером для финансовой прозрачности: как показал опрос, 46% пар, оформивших совместную ипотеку, признались, что после этого шага стали обсуждать деньги чаще и подробнее».