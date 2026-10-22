12% работающих самарцев думают об увольнении несколько раз в день

В опросе SuperJob приняли участие трудоустроенные представители экономически активного населения.

«Все, увольняюсь немедленно!» — такой порыв по несколько раз в день посещает 12% работающих самарцев. Еще 11% думают об уходе хотя бы раз в день, 10% — раз в неделю, 9% — раз в месяц, по 8% — раз в полгода и раз в год. Каждый четвертый опрошенный уверяет, что такие мысли ему не приходят в голову.



Периодически думают об уходе из компании 62% горожанок и 54% представителей сильного пола. Несколько раз в день порываются уйти 14% женщин и 11% мужчин, раз в день — 13 и 8% соответственно.



Опрошенные в возрасте 35—45 лет чаще задумываются об увольнении, чем те, кто младше, и те, кто старше. При этом неоднократно в течение дня такие мысли посещают 20% сотрудников до 45 лет.



Трудоустроенных граждан с высшим образованием периодическое желание «все бросить» тревожит чаще (61%), чем респондентов со средним профессиональным (55%).



Мысли о том, чтобы покинуть компанию, чаще всего посещают зарабатывающих от 100 до 150 тысяч рублей (71%).



Время проведения: 2—14 октября 2026 года