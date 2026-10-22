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В ГД поддержали идею повышения штрафов для водителей без прав

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В ГД поддержали идею повышения штрафов для водителей без прав

В России могут существенно увеличить штрафы для водителей, которые садятся за руль без водительского удостоверения. Первый зампред комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Павел Федяев 22 октября связал необходимость ужесточения наказания с ростом числа ДТП, совершаемых нарушителями без прав.

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности ранее уже поддержала проект МВД, предусматривающий изменение размеров взысканий.

«Штрафы для них должны быть высокими, такими, чтобы человек задумался, прежде чем сесть за руль, не имея водительского удостоверения», — сказал Федяев в беседе с ТАСС.

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