Мошенники начали выманивать у пенсионеров код из СМС под видом перерасчета стажа

В России зафиксированы случаи мошенничества, направленного на пожилых граждан: злоумышленники звонят пенсионерам от имени сотрудников Соцфонда РФ и требуют предоставить код из СМС якобы для перерасчета трудового стажа. Об этом 22 октября сообщил ТАСС.



Уточняется, что жертве предлагают приехать в офис, а код из СМС нужен, чтобы записаться на прием. При этом, если потенциальная жертва начинает задавать уточняющие вопросы, звонящий прерывает разговор.

Через некоторое время мошенники могут перезвонить и повторить попытку вовлечь человека в схему. Конечной целью преступников является получение доступа к персональным данным и кража денежных средств с банковских счетов граждан.