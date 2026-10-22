бизнес-ланчи в миллионниках подорожали за два года на 28%; в Самаре — на 22%

2ГИС выяснил, как в городах-миллионниках изменились цены на бизнес-ланчи и количество заведений, которые их предлагают. За два года средняя стоимость ланча выросла до 479 рублей. Число заведений с ланчами в меню сократилось в среднем на 4%. Наиболее заметно бизнес-ланчи подорожали в Екатеринбурге (+37%), а самое существенное увеличение количества мест с ланчами (+15%) зафиксировано в Омске.

Сколько заведений предлагают бизнес-ланчи

Бизнес-ланч — комплекс блюд по фиксированной цене или скидка на основное меню в обеденное время (обычно с 12:00 до 16:00) — есть в меню большинства заведений общепита в крупных городах. В карточках многих заведений в 2ГИС можно увидеть минимальную стоимость в рублях («ланч от …») — на основе этих данных рассчитаны средние значения стоимости по городам.

Всего в 16 крупнейших городах России бизнес-ланчи есть в меню 11,7 тыс. заведений — на 4% меньше, чем в октябре 2024 года. Лидером по абсолютному количеству остаётся Москва: 3,9 тыс. точек, за два года их число сократилось на 6%. На втором месте — Санкт-Петербург с 2,9 тыс. заведениями (-7%), на третьем — Екатеринбург (662 точки, +4%).

Самый заметный рост количества заведений с ланчами — в Омске, где их стало больше на 15% (228 точек). Также прибавили Ростов-на-Дону (+7%, 254 точки), Воронеж и Красноярск (+6%, 327 и 275 точек соответственно).

Где бизнес-ланчи дороже, где дешевле

Бизнес-ланч в городах-миллионниках можно заказать в среднем от 479 рублей — на 28% дороже, чем в октябре 2024 года. По данным Росстата, за тот же период стоимость фиксированной корзины товаров и услуг выросла на 15,2%. В сопоставимых ценах — то есть с учётом сравнения реальных цен, а не разницы процентов — бизнес-ланчи подорожали на 10,7%.

Самый заметный рост цены — в Екатеринбурге: ланч здесь подорожал на 37%, до 448 рублей. Также высокие темпы роста показали Омск (+35%, от 378 рублей) и Пермь (+33%, от 424 рублей). Замыкает пятёрку лидеров по динамике Челябинск (+31%, от 414 рублей).

Самые высокие стартовые цены на бизнес-ланч — в Москве (от 547 рублей), Казани (от 492 рублей) и Красноярске (от 483 рублей). Самый доступный вариант — в Омске, где стоимость ланча начинается в среднем от 378 рублей.

По данным сервиса геоаналитики «2ГИС Про», в Москве самые дорогие бизнес-ланчи — в районе Арбат: средний чек здесь составляет 886 рублей. Следом идут Беговой (657 рублей), Пресненский (655) и Косино-Ухтомский(648) районы. В Тверском районе Москвы, где сосредоточено наибольшее количество ресторанов (около 300), ланч при этом обходится дешевле — в среднем 638 рублей.



Средняя стартовая стоимость бизнес-ланча в Москве — на карте сервиса геоаналитики «2ГИС Про»

В Санкт-Петербурге самая высокая стоимость бизнес-ланча — в Курортном районе (594 рубля). Далее следуют Петроградский (501 рубль) и Центральный (471 рубль) — последний остаётся районом с самым большим выбором ресторанов (более 550 точек). Замыкают пятёрку Адмиралтейский (448 рублей), Василеостровский и Московский (по 441 рублю) районы.