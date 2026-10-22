Самарская область вошла в топ-10 направлений для загородного отдыха на новогодние праздники

До Нового года больше двух месяцев, но путешественники уже выбирают жильё на новогодние каникулы, которые в этом году продлятся с 31 декабря по 10 января. По данным Авито Путешествий, средняя стоимость посуточной аренды загородных объектов в Самарской области на эти даты составляет 22 000 рублей в сутки, а квартиры — 4 400 рублей за ночь.

Оказалось, что заранее чаще арендуют загородные дома: на них приходится 62% бронирований. Средняя стоимость дома на природе на эти зимние каникулы составляет 20 400 рублей в сутки, это на 5% больше прошлого года. Бюджетнее всего обойдутся глэмпинги (12 700 рублей) и дачи (13 200).

Чаще всего россияне выбирают для отдыха за городом дома (67% от общего числа бронирований) и коттеджи (25%). За год заметно вырос интерес к гостевым домам (+103%) и базам отдыха (+30%).

Дома бронируют в среднем на 3 ночи для компании из 7 человек, из них трое детей. Больше всего гостей собирается в коттеджах — их снимают на 8 человек. А в глэмпинги и на базы отдыха едут небольшими компаниями, по 3 человека.

Самые популярные регионы для новогоднего отдыха за городом — Московская и Ленинградская области, а также Карачаево-Черкесия, Челябинская и Кемеровская области. Кроме того, в десятку вошли Краснодарский край, Карелия, Башкортостан, Нижегородская и Самарская области. На данный момент самые доступные цены на загородные дома в Башкортостане (14 000 рублей), Карелии (15 900) и Карачаево-Черкесии (16 000). По сравнению с прошлыми зимними каникулами заметно вырос спрос на дома в Брянской области (+23%), Кировской области (+22%) и Башкортостане (+13%).

Средняя стоимость квартиры для посуточной аренды в новогодние каникулы составляет 5 700 рублей — за год цены почти не изменились. Чаще всего путешественники выбирают квартиры с одной и двумя комнатами: на них приходится 36% и 31% соответственно, а ещё 24% — на студии. Квартиры бронируют в среднем на 4 ночи для 3 человек, включая одного ребёнка.

Самые популярные города для новогодних поездок с проживанием в квартирах — Санкт-Петербург, Москва, Казань, Сочи и Кисловодск. Стоимость ночи в них составляет от 5 400 рублей в Кисловодске до 7 300 в Москве. За год выросла популярность Вологды (+119%), Байкальска (+88%), Смоленска (+78%), Твери (+74%) и Губахи (+48%).