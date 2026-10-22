Я нашел ошибку
Главные новости:
бизнес-ланчи в миллионниках подорожали за два года на 28%; в Самаре — на 22%
Бизнес-ланчи в миллионниках подорожали за два года на 28%; в Самаре — на 22%
64-летний водитель, управляя мопедом, попал под машину в Самаре
64-летний водитель, управляя мопедом, попал под машину в Самаре
Самарские студенты и аспиранты разработали технологию управления роем микроспутников
Самарские студенты и аспиранты разработали технологию управления роем микроспутников
46% работающих россиян считают рост дохода важнее повышения в должности
46% работающих россиян считают рост дохода важнее повышения в должности
Мошенники начали выманивать у пенсионеров код из СМС под видом перерасчета стажа
Мошенники начали выманивать у пенсионеров код из СМС под видом перерасчета стажа
В ГД поддержали идею повышения штрафов для водителей без прав
В ГД поддержали идею повышения штрафов для водителей без прав
12% работающих самарцев думают об увольнении несколько раз в день
12% работающих самарцев думают об увольнении несколько раз в день
Самарец заплатит за удар оппонента бутылкой по голове
Самарец заплатит за удар оппонента бутылкой по голове
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 81.97
-0.92
EUR 91.93
-1.11
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
«Заварка» совместно со Школой для собак «Гавс» проведет пешеходную экскурсию для собак и их владельцев «Сами с усами»
22 октября в 19.00 в Музее Рязанова пройдет вторая встреча открытого семинара «Читать «Кино» Делеза»
Самарцев приглашают в зоопарк отметить День отца 16 октября
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

46% работающих россиян считают рост дохода важнее повышения в должности

106
46% работающих россиян считают рост дохода важнее повышения в должности

46% работающих россиян считают рост дохода важнее повышения в должности. Ещё 31% убеждены, что эти цели взаимосвязаны и одинаково важны для удовлетворённости карьерой. Таковы результаты опроса Авито Работы, проведённого в октябре 2026 года среди более чем 7 000 работающих россиян.

Противоположного мнения — что повышение важнее дохода — придерживаются только 5% респондентов. Ещё по 7% работающих россиян признались, что «не гонятся ни за тем, ни за другим» или приоритетность «зависит от этапа карьеры».

Карьерный рост для многих выражается не только в смене должности. Примерно треть респондентов (34%) в качестве нематериальных признаков продвижения по карьерной лестнице называют возможность самостоятельно выбирать проекты, 28% — автономно согласовывать расходы и подписывать документы, 26% — расширение зоны ответственности.

На вопрос, что для них значит реализоваться в карьере, 50% респондентов ответили: работать в удовольствие, видеть в профессии источник энергии и искренне любить своё дело. В числе других главных признаков профессиональной реализованности — финансовое благополучие (46%), признание и профессиональный статус (24%), возможность приносить пользу обществу (19%).

Более трети работающих россиян (37%) лучшей средой для профессионального развития и роста считают спокойную и поддерживающую атмосферу, в которой можно развиваться в собственном темпе. Ещё 27% убеждены, что максимально эффективно развиваться помогают самостоятельность и возможность принимать решения. 19% видят командную работу над общими целями как источник профессионального роста.

Долго оставаться в одной компании работающим россиянам помогают прежде всего хорошие отношения с коллегами — этот фактор назвали 50% участников опроса. На удобство рабочего формата указали 44%, на конкурентную зарплату — 40%, на социальный пакет и дополнительные льготы — 34%.

Теги: Опрос

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
12% работающих самарцев думают об увольнении несколько раз в день
22 октября 2026, 09:47
12% работающих самарцев думают об увольнении несколько раз в день
Опрошенные в возрасте 35—45 лет чаще задумываются об увольнении, чем те, кто младше, и те, кто старше. Общество
13
больше половины жителей Самары планируют обновить интерьер к Новому году
21 октября 2026, 13:32
Больше половины жителей Самары планируют обновить интерьер к Новому году
Выбирая товары для дома, опрошенные чаще всего ориентируются на качество (80%) и цену (67%). Общество
441
Самарцы оценили доступность работы с высокой зарплатой в среднем на 2,26 балла
21 октября 2026, 10:02
Самарцы оценили доступность работы с высокой зарплатой в среднем на 2,26 балла
В 2025 году показатель составлял 2,36 балла, за год он снизился на 4%. Общество
307
  • Что делать, если подросток попал под влияение преступников
В центре внимания
Вячеслав Федорищев заявил о необходимости трансформации российской промышленности.
21 октября 2026  17:58
Вячеслав Федорищев провел заседание комиссии Госсовета РФ по направлению «Промышленность»
515
Продление ул. Авроры и строительство развязок на Южном шоссе отложили
21 октября 2026  13:36
Продление ул. Авроры и строительство развязок на Южном шоссе отложили
411
Во вторник, 20 октября, в Самаре на площади Славы губернатор Вячеслав Федорищев вручил награды инструкторам и участникам отряда «БАРС – Крылья», проявившим себя в отражении вражеских атак БПЛА. Также глава региона передал военнослужащим очередную партию с
20 октября 2026  20:07
Губернатор Вячеслав Федорищев вручил награды проявившим себя бойцам отряда «БАРС-Крылья» и передал спецтехнику
827
В Самарской области сохранят плату за мусор по площади жилья
20 октября 2026  11:43
В Самарской области сохранят плату за мусор по площади жилья
542
Вячеслав Федорищев:
19 октября 2026  22:02
На совещании облправительства обсудили инициативу об ограничении продажи вейпов в Самарской области.
822
Весь список