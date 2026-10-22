46% работающих россиян считают рост дохода важнее повышения в должности. Ещё 31% убеждены, что эти цели взаимосвязаны и одинаково важны для удовлетворённости карьерой. Таковы результаты опроса Авито Работы, проведённого в октябре 2026 года среди более чем 7 000 работающих россиян.

Противоположного мнения — что повышение важнее дохода — придерживаются только 5% респондентов. Ещё по 7% работающих россиян признались, что «не гонятся ни за тем, ни за другим» или приоритетность «зависит от этапа карьеры».

Карьерный рост для многих выражается не только в смене должности. Примерно треть респондентов (34%) в качестве нематериальных признаков продвижения по карьерной лестнице называют возможность самостоятельно выбирать проекты, 28% — автономно согласовывать расходы и подписывать документы, 26% — расширение зоны ответственности.

На вопрос, что для них значит реализоваться в карьере, 50% респондентов ответили: работать в удовольствие, видеть в профессии источник энергии и искренне любить своё дело. В числе других главных признаков профессиональной реализованности — финансовое благополучие (46%), признание и профессиональный статус (24%), возможность приносить пользу обществу (19%).

Более трети работающих россиян (37%) лучшей средой для профессионального развития и роста считают спокойную и поддерживающую атмосферу, в которой можно развиваться в собственном темпе. Ещё 27% убеждены, что максимально эффективно развиваться помогают самостоятельность и возможность принимать решения. 19% видят командную работу над общими целями как источник профессионального роста.

Долго оставаться в одной компании работающим россиянам помогают прежде всего хорошие отношения с коллегами — этот фактор назвали 50% участников опроса. На удобство рабочего формата указали 44%, на конкурентную зарплату — 40%, на социальный пакет и дополнительные льготы — 34%.