Самарец выплатил штраф за фиктивную постановку на учет иностранца

Житель Самарской области фиктивно поставил на учет иностранного гражданина, приехавшего в Россию. Рассмотрев материалы дела, суд признал мужчину виновным по

ст. 322.3 УК РФ «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации» и назначил наказание в виде уголовного штрафа в размере 150 тысяч рублей. Соответствующее исполнительное производство было возбуждено в одном из отделений судебных приставов Самарской области.

В связи с тем, что должник не исполнил решение суда в установленный законом срок, судебным-приставом исполнителем в отношении него были вынесены постановления о запрете на совершение регистрационных действий и наложении ареста на денежные средства, находящиеся на его расчетных счетах в банке.

В результате принятых мер уголовный штраф взыскан в полном объеме. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.