Самарец выплатил штраф за фиктивную постановку на учет иностранца

Я нашел ошибку
Главные новости:
В Челно-Вершинском районе ликвидирован пожар на площади 600 квадратных метров
В Челно-Вершинском районе ликвидирован пожар на площади 600 квадратных метров
Трамвай сошел с рельсов на улице Ново-Вокзальной в Самаре
Трамвай сошел с рельсов на улице Ново-Вокзальной в Самаре
Виновник смертельного ДТП в Тольятти приговорен к 5 годам лишения свободы
Виновник смертельного ДТП в Тольятти приговорен к 5 годам лишения свободы
Самарчанка избила и убила своего возлюбленного
Самарчанка избила и убила своего возлюбленного
В Борском районе похитили деньги под видом продажи товара
В Борском районе похитили деньги под видом продажи товара
5015 человек не прошли мимо: HONOR, «ЛизаАлерт» и Билайн подвели итоги социального эксперимента
5015 человек не прошли мимо: HONOR, «ЛизаАлерт» и Билайн подвели итоги социального эксперимента
Живого щенка нашли на транспортировочной ленте на Сызранском мусоросортировочном комплексе
Живого щенка нашли на транспортировочной ленте на Сызранском мусоросортировочном комплексе
На «ты» со смартфоном и камерой: в «Самарском долголетии» учат пенсионеров блогингу
На «ты» со смартфоном и камерой: в «Самарском долголетии» учат пенсионеров блогингу
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 82.89
0.04
EUR 93.04
-0.19
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
«Заварка» совместно со Школой для собак «Гавс» проведет пешеходную экскурсию для собак и их владельцев «Сами с усами»
22 октября в 19.00 в Музее Рязанова пройдет вторая встреча открытого семинара «Читать «Кино» Делеза»
Самарцев приглашают в зоопарк отметить День отца 16 октября
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Самарец выплатил штраф за фиктивную постановку на учет иностранца

198
Самарец выплатил штраф за фиктивную постановку на учет иностранца

Житель Самарской области фиктивно поставил на учет иностранного гражданина, приехавшего в Россию. Рассмотрев материалы дела, суд признал мужчину виновным по
ст. 322.3 УК РФ «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации» и назначил наказание в виде уголовного штрафа в размере 150 тысяч рублей. Соответствующее исполнительное производство было возбуждено в одном из отделений судебных приставов Самарской области.
В связи с тем, что должник не исполнил решение суда в установленный законом срок, судебным-приставом исполнителем в отношении него были вынесены постановления о запрете на совершение регистрационных действий и наложении ареста на денежные средства, находящиеся на его расчетных счетах в банке.
В результате принятых мер уголовный штраф взыскан в полном объеме. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.

Теги: Судебные приставы

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В Самарской области взыскано 4,8 млн рублей и изъята квартира стоимостью 21 млн у экс-директора дома-интерната
20 октября 2026, 11:22
В Самарской области взыскано 4,8 млн рублей и изъята квартира стоимостью 21 млн у экс-директора дома-интерната
Основанием для принудительного изъятия послужило неисполнение должностным лицом обязанностей по предоставлению сведений о доходах и расходах. Происшествия
412
Самарец заплатит на ДТП на арендованном автомобиле
20 октября 2026, 09:34
Самарец заплатит на ДТП на арендованном автомобиле
Также в связи с тем, что по истечению срока для добровольного исполнения судебного решения должник не спешил компенсировать ущерб владельцу авто, сотрудник... Происшествия
291
Самарчанка самовольно возвела железные перегородки в общем коридоре и на лестничной площадке
19 октября 2026, 09:44
Самарчанка самовольно возвела железные перегородки в общем коридоре и на лестничной площадке
Суд рассмотрев материалы дела, обязал женщину демонтировать перегородки и освободить огороженную площадку от личных вещей. Происшествия
394
  • Что делать, если подросток попал под влияение преступников
В центре внимания
Во вторник, 20 октября, в Самаре на площади Славы губернатор Вячеслав Федорищев вручил награды инструкторам и участникам отряда «БАРС – Крылья», проявившим себя в отражении вражеских атак БПЛА. Также глава региона передал военнослужащим очередную партию с
20 октября 2026  20:07
Губернатор Вячеслав Федорищев вручил награды проявившим себя бойцам отряда «БАРС-Крылья» и передал спецтехнику
681
В Самарской области сохранят плату за мусор по площади жилья
20 октября 2026  11:43
В Самарской области сохранят плату за мусор по площади жилья
437
Вячеслав Федорищев:
19 октября 2026  22:02
На совещании облправительства обсудили инициативу об ограничении продажи вейпов в Самарской области.
718
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание, одним из вопросов которого обсудили сохранность зеленых насаждений в регионе.
19 октября 2026  19:11
Вячеслав Федорищев поручил пересмотреть подходы в озеленении региона
750
235 проектов благоустройства в 2026 году реализуют по программе «Народный бюджет Самарской области».
19 октября 2026  18:48
На оперативном совещании с губернатором в Самаре обсудили реализацию проектов благоустройства территорий
835
Весь список