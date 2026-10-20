Самарец заплатит на ДТП на арендованном автомобиле

Житель г. Самары арендовал для личных целей автомобиль. Двигаясь за рулем транспортного средства, мужчина не справился с управлением и съехал в кювет. Автомобиль получил значительные повреждения. Собственник обратился в суд с заявлением об обязании арендатора возместить причиненный ему ущерб. Суд требования истца удовлетворил. Исполнительный документ поступил на исполнение к судебным приставам.

В рамках исполнительного производства судебный пристав отделения Железнодорожного района г. Самары вынес постановления об обращении взыскания на получаемые должником доходы, а также об ограничении его в праве выезда за пределы Российской Федерации и запрете на регистрационные действия в отношении его имущества.

Также в связи с тем, что по истечению срока для добровольного исполнения судебного решения должник не спешил компенсировать ущерб владельцу авто, сотрудник Службы вынес в отношении него постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 33 тысяч рублей.

Принятые сотрудником органа принудительного исполнения меры привели к полному погашению задолженности. Материальный ущерб, причиненный собственнику автомобиля, компенсирован.