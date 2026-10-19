Самарчанка самовольно возвела железные перегородки в общем коридоре и на лестничной площадке

Жительница г. Самара обратилась в суд с исковым заявлением в отношении своей соседки, которая самовольно возвела железные перегородки в общем коридоре и на лестничной площадке многоквартирного дома. Владелица конструкций не согласовала свое решение с компетентными органами и другими жильцами, нарушив тем самым требования пожарной безопасности и право жителей на пользование общедомовым имуществом.

Суд рассмотрев материалы дела, обязал женщину демонтировать перегородки и освободить огороженную площадку от личных вещей. Исполнительный лист поступил на исполнение в отделение судебных приставов Октябрьского района г. Самары.

В рамках исполнительного производства судебный пристав ограничил должницу в праве выезда за пределы страны и вынес постановление о взыскании исполнительского сбора за неисполнение судебного решения в установленный законом срок.

В результате принятых сотрудником Службы мер решение суда было исполнено в полном объеме — перегородки демонтированы.