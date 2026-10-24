Обучающиеся по четвертям школьники в этом году будут отдыхать на день меньше

Каникулы в этом учебном году стали короче на один день по сравнению с прошлым годом у школьников, которые обучаются по четвертям. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на рекомендации Минпросвещения России.

Согласно документу, общая продолжительность осенних, зимних, весенних и летних каникул у школьников 2-11-х классов в 2026/2027 учебном году составит 126 дней.

В прошлом учебном году школьники провели на каникулах 127 дней, то есть на один день больше, чем в этом году.

Ранее Минпросвещения подготовило следующие рекомендации по поводу школьных каникул: осенние каникулы - с 26 октября по 3 ноября, зимние - с 31 декабря по 10 января, весенние - с 27 марта по 4 апреля, летние - с 27 мая по 31 августа.

Для учеников первых классов предусмотрены дополнительные каникулы в феврале.

Школа может использовать данный график каникул или составить свой график на его основе.