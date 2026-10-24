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Цифровое удостоверение «Макс» могут начать использовать для получения пенсии

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Цифровое удостоверение «Макс» могут начать использовать для получения пенсии

Цифровое удостоверение "Макс" могут начать использовать наравне с паспортом при получении пенсии в отделениях "Почты России", сообщил РИА Новости Доцент кафедры финансового права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) Кирилл Карпов.

"Минтруд России предложил использовать цифровое удостоверение в мессенджере "Макс" в отделениях Почты России при получении пенсии", — сказал он.

Как уточнил собеседник агентства, в случае принятия проекта пенсионеры смогут показать работнику "Почты России" QR-код из цифрового удостоверения в отечественном приложении.

По словам эксперта, электронный документ в мессенджере уже сейчас позволяет подтверждать право на различные льготы, например, скидки в магазинах или льготный вход в музей, без бумажного паспорта. 

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