В Самарской области завершились съемки картины с участием Боярской о послевоенном времени

В Самарской области завершились съемки картины «Не оступись, доченька!» о послевоенном времени, главные роли в которой исполнили Елизавета Боярская, Павел Деревянко, Даяна Гудз и Евгений Ткачук.

Съемки кинокартины «Не оступись, доченька!», посвященной послевоенному времени, завершились в Самарской области. Работа велась на площадках Самары и Тольятти, о чем проинформировал Павел Финк, занимающий пост заместителя председателя областного правительства и министра экономического развития и инвестиций.

В своем канале в МАКС он сообщил, что центральных персонажей в ленте сыграли Елизавета Боярская, Павел Деревянко, Даяна Гудз и Евгений Ткачук. Сюжет охватывает события 1943 и 1965 годов, раскрывая непростые судьбы героев.

Содействие съемочной группе оказывал Центр кинопроизводства Самарской области. Его специалисты участвовали в поиске теплохода, оформлении разрешений на проведение работ на воде, а также обеспечили привлечение ста профессиональных актеров.

Финк отметил, что в ближайшее время регион ожидает реализации еще нескольких масштабных кинопроектов. По его словам, Самарская область все активнее привлекает внимание представителей киноиндустрии.

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