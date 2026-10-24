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Минбрнауки установило баллы ЕГЭ на 2027/2028 годы

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Минбрнауки установило баллы ЕГЭ на 2027/2028 годы

Минобрнауки РФ подготовило проект приказа, в котором зафиксированы минимальные баллы ЕГЭ для поступления в подведомственные министерству вузы в 2027/28 учебном году.

Так, абитуриентам потребуется набрать как минимум:

  • 40 баллов - по русскому языку, иностранному языку, профильной математике, истории, литературе, биологии, географии и химии;
  • 41 балл - по физике;
  • 45 баллов - по обществознанию;
  • 46 баллов - по информатике.

По сравнению с предыдущим учебным годом пороги проходных баллов остались на прежнем уровне.

Однако вузы имеют право по своему усмотрению поднимать пороговые значения. Как правило, этой возможностью пользуются ведущие университеты страны. Например, в прошедший прием в МФТИ требовалось не менее 70 баллов по русскому языку и не менее 85 баллов по каждому из профильных предметов. В МГУ на факультете вычислительной математики и кибернетики (ВМК) принимали с ЕГЭ по информатике не менее 65 баллов, а на факультете искусственного интеллекта - не менее 70, пишет РГ.

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