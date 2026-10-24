Два дома и гараж сгорели в Самарской области

Пожар в поселке Культура Волжского района Самарской области уничтожил два жилых дома и гараж. Огонь распространился на площади 400 квадратных метров. Об этом сообщили в ГКУ СО «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС».

Сообщение о возгорании поступило диспетчеру пожарно-спасательного отряда № 46 вечером 23 октября, в 20:28. На место направили подразделения противопожарной службы Самарской области, сотрудников регионального ГУ МЧС России и 182-й ремонтно-пожарной мобильной бригады.

Для борьбы с огнем задействовали шесть единиц техники и 28 человек. Специалисты проложили магистральную линию, подали четыре ствола для тушения и использовали три звена газодымозащитной службы.

К 22:33 возгорание удалось локализовать, а в 23:12 открытое горение ликвидировали. Полностью завершить тушение удалось только в 03:47 24 октября.

По информации спасателей, в результате происшествия никто не погиб и не пострадал, пишет Самарская газета.