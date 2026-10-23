У самарца конфисковали авто за пьяную езду

Для проверки документов сотрудники Госавтоинспекции остановили автомобиль на одной из автодорог областной столицы. В ходе проверки документов у водителя были выявлены признаки опьянения — запах алкоголя изо рта, неустойчивость позы и поведение, не соответствующее обстановке. На требование о прохождении медицинского освидетельствования автолюбитель ответил отказом. Суд признал мужчину виновным по ч. 2 ст. 264.1 УК РФ «Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость».

Помимо назначения наказания, суд постановил конфисковать принадлежащий мужчине автомобиль «Infiniti FX35» и обратить его в доход государства. Исполнительные документы поступили в отделение судебных приставов Советского района г. Самары.

На основании постановления суда в отделении судебных приставов было возбуждено соответствующее исполнительное производство. В рамках него сотрудниками Службы транспортное средство у должника было конфисковано и передано в Росимущество для дальнейшей реализации в доход государства.