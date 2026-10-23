В Жигулевске 19-летний предстанет перед судом за передачу банковских данных

Следственным отделом О МВД России по г. Жигулёвску завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 19-летнего безработного местного жителя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 187 УК РФ.

В ходе предварительного следствия установлено, что в мае текущего года молодой человек согласился на предложение о «легком заработке». За вознаграждение в размере 2 тысяч рублей он через интернет предоставил постороннему лицу доступ к личному кабинету своего банковского приложения на несколько часов.

Впоследствии полученный доступ к банковскому счету молодого человека был использован в мошеннической схеме для вывода денежных средств.

Следствием собрана достаточная доказательственная база. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Сотрудники полиции напоминают: не предоставляйте посторонним лицам доступ к банковским приложениям и счетам за обещанное вознаграждение. Предложения о «легком заработке» могут оказаться частью преступной схемы и повлечь уголовную ответственность.