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В Сергиевском районе Кадровый центр помог трудоустроиться участнику СВО с инвалидностью

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В Сергиевском районе Кадровый центр помог трудоустроиться участнику СВО с инвалидностью

В Кадровом центре «Работа России» муниципального района Сергиевский состоялось заседание клуба «Работа для СВОих», реализуемого в рамках партийного проекта «Моя карьера с Единой Россией». Клубы «Работа для СВОих» — это специальные площадки при кадровых центрах, созданные для помощи участникам специальной военной операции и членам их семей с целью трудоустройства, переобучения и социальной адаптации.

На встречу был приглашён один из участников специальной военной операции, который в ходе общения заявил о намерении трудоустроиться. Мужчина является инвалидом второй группы.  Специалистами были предложены различные вакансии, он выразил заинтересованность в ООО «Самараавтожгут».

Сотрудники центра оперативно организовали встречу ветерана СВО с представителем ООО «Самараавтожгут» Русланом Зариповым.  Он провёл с соискателем собеседование, организовал экскурсию по предприятию и предложил ему подходящую должность. По итогам встречи ветеран был трудоустроен на позицию вязальщика кабельных жгутов и приступил к выполнению трудовых обязанностей.

«Одним из приоритетных направлений работы Кадрового центра является трудоустройство участников СВО. Действенным инструментом для этого выступает работа клуба «Работа для СВОих». Это специальные площадки, созданные для трудоустройства, переобучения и социальной адаптации участников СВО и членов их семей», — рассказала руководитель Кадрового центра «Работа России» м.р. Сергиевский Инна Чернова.

Как отметил сам ветеран СВО, после полученного тяжёлого ранения и возвращения со службы из-за ограничений по состоянию здоровья у него возникли трудности с поиском работы.

«Через некоторое время после возвращения я обратился в Кадровый центр и встал на учёт. И был очень рад, что меня приняли на работу, так как у меня есть ограничения по здоровью. Работаю уже два месяца, коллектив очень отзывчивый и добрый. Всегда помогут, объяснят, помогут исправить ошибки и преодолеть трудности. Я советую всем, кто испытывает трудности с трудоустройством, обращаться в Кадровый центр, здесь помогут даже в самой трудной ситуации», — поделился мужчина.

Кадровые центры «Работа России» Самарской области сегодня работают как современные многофункциональные пространства. Здесь жители региона могут получить полный спектр услуг: от подбора вакансий и профессиональной ориентации до переобучения и сопровождения при трудоустройстве. Особое внимание уделяется молодёжи, участникам СВО и членам их семей, а также гражданам, желающим сменить профессию или вернуться на рынок труда после перерыва.

Подробнее об этом можно узнать по телефону контакт-центра Кадрового центра «Работа России» Самарской области — 8 (800) 302-15-44.

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