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Завершилась программа повышения квалификации «Специалист по управлению персоналом»

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Завершилась программа повышения квалификации «Специалист по управлению персоналом»

В обучении приняли участие более 200 человек из 95 организаций, представляющих различные сферы деятельности.

Целью программы стало развитие компетенций специалистов в сфере управления персоналом, совершенствование кадровых процессов и внедрение современных HR-практик. Общая задача участников - развитие кадрового потенциала Самарской области и создание условий для профессионального роста сотрудников.

В рамках обучения слушатели освоили современные кадровые технологии и цифровые инструменты, изучили практики наставничества и адаптации сотрудников, вопросы внутренних коммуникаций и психологической безопасности в коллективах, а также подходы к формированию HR-бренда и развитию эффективных команд.

В центре внимания оказались актуальные темы: трудоустройство участников СВО, меры поддержки работодателей в рамках стимулирования найма и трудоустройство иностранных граждан. Дополнительно участники обсудили снижение стрессовых факторов и предупреждение конфликтных ситуаций в трудовых коллективах.

В заключительный день участники изучили, как HR-бренд предприятия связан с брендом региона, рассмотрели организацию эффективных команд и развитие корпоративной культуры. Также состоялись занятия по промышленному туризму и инструментам развития бизнеса.

Своими знаниями и профессиональным опытом с участниками делились приглашённые преподаватели и эксперты, в том числе председатель Правления   Региональной общественной организации «Самарский кадровый клуб» Елена Шебашова, директор АНОО ДПО «Таволга» Алевтина Воронцова, председатель кадрового комитета союза профессиональных управляющих «Клуб директоров Самарской области» Светлана Стрелкова, а также другие специалисты, участвовавшие в образовательном процессе.

«Пройденный курс "Специалист по управлению персоналом" мы начали применять уже в своём коллективе. На планёрках мы разобрали информацию по конфликтологии», - поделилась участница программы Елена Сидорова.

Полученные знания и практические инструменты участники смогут применять в своей работе, совершенствуя кадровые процессы, развивая команды и формируя благоприятную рабочую среду.

Завершение обучения стало новым этапом для специалистов, готовых применять современные подходы к управлению персоналом и вносить вклад в развитие кадрового потенциала региона.

Фото – Минтруд Самарской области

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