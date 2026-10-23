В Самарской области прошла конференция по вопросам воспитания молодежи

В Центре профессионального образования Самарской области состоялась XIV Областная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы воспитания молодёжи». Она объединила специалистов, от работы которых во многом зависит воспитательная среда профессиональных образовательных организаций: заместителей директоров по социально-педагогической и воспитательной работе, советников директоров по воспитанию, классных руководителей, педагогов-психологов, социальных педагогов, педагогов-организаторов и воспитателей.

Участники конференции обсудили, как выстраивать доверительные отношения со студентами, помогать им определяться с жизненными ориентирами, развивать ответственность и критическое мышление, создавать условия для самореализации и социальной адаптации. Отдельное внимание уделили воспитательным практикам, которые помогают молодым людям осознанно относиться к своей будущей профессии. Сегодня молодые люди видят мужество и служение Родине в поступках ветеранов СВО, а уважение к труду – в работе наставников и профессионалов своего дела. Задача педагогов – помочь студентам понять, какие ценности стоят за этими поступками и как они могут проявляться в собственной жизни.

«Можно подготовить высококлассного профессионала, но при этом он не обязательно станет гражданином и патриотом. Поэтому я убеждена, что воспитание в системе образования играет ключевую роль. Воспитание в системе СПО – это диалог и возможность для самореализации. Когда мы вовлекаем студентов в работу патриотических клубов, социально значимые проекты, подготовку и проведение мероприятий, то создаём условия для их развития и формирования жизненных ориентиров. Это касается и творческих студий, где ребята танцуют, поют, играют в КВН. Любая такая деятельность – один из способов профилактики деструктивного поведения, в том числе связанного с рисками экстремизма и терроризма», – подчеркнула директор ЦПО Самарской области Ольга Нисман.

Важной частью программы стала панельная сессия с участием победителей и призеров конкурсов профессионального мастерства. Спикеры обсудили, как педагогам находить общий язык со студентами и превращать воспитательные задачи в повседневную практику.

Победитель конкурса «Классный руководитель года – 2025», преподаватель Самарского социально-педагогического колледжа Екатерина Мошкова говорила о роли доверия. Студенту важно знать, что педагог готов его выслушать, уважает его мнение и не отказывается от диалога из-за разногласий. При этом личный пример классного руководителя остается важным ориентиром для группы.

Победитель конкурса «Преподаватель года – 2022», преподаватель Самарского техникума промышленных технологий Антон Сазанов обратил внимание на потенциал студенческого сообщества. Общественные движения, объединения и самоуправление помогают молодым людям проявлять инициативу, находить единомышленников и учиться взаимодействовать друг с другом.

Призер конкурса «Сердце отдаю детям – 2026», педагог-организатор, педагог дополнительного образования Центра социализации молодежи Дарья Епифанова подчеркнула необходимость формировать у детей и подростков навыки критического мышления. Умение проверять сведения и распознавать недостоверные сообщения становится важной частью воспитательной работы в условиях постоянного информационного потока.

Победитель Всероссийского конкурса инклюзивных практик СПО – 2023, методист Кинель-Черкасского филиала Тольяттинского медицинского колледжа Ирина Мячина отметила, что главный результат такой работы не ограничивается конкурсными достижениями. Важно, чтобы выпускник становился самостоятельным, мог строить отношения с окружающими и уверенно выстраивать собственную жизнь. Такая работа требует согласованных усилий педагогов, студентов и волонтёров.

С вопросами гражданского и патриотического воспитания связаны проекты «Время Героев», «Монолог с фронтом», «Личность и труд: характер страны в людях» и «Самарский рубеж», презентации которых также состоялись в ходе конференции. Эти темы дают повод молодежи задуматься о том, как проявлять ответственность, поддержку и уважение в собственной жизни.

Организатор конференции – Центр профессионального образования Самарской области при поддержке Совета директоров профессиональных образовательных организаций Самарской области. Партнерами мероприятия выступили Самарский национальный исследовательский университет имени академика С. П. Королёва, межрегиональная общественная организация «СВОИ», Ассоциация детских служб примирения Самарской области, Самарское отделение Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям, Самарский Дворец детского и юношеского творчества.

Фото: газета «Образование – Самарский регион»