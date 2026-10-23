Объявлены победители XII Всероссийского конкурса «Самый читающий регион»

Победителей конкурса определило жюри, объединившее представителей книжного, библиотечного и музейного сообществ, органов власти и творческих объединений. Поскольку 2026 год объявлен Годом единства народов России, при оценке проектов особое внимание уделили инициативам, направленным на сохранение мира и согласия в обществе, популяризацию русской самобытности и традиций всех национальностей, проживающих в нашей стране.

Литературным флагманом России в этом конкурсном сезоне стала Волгоградская область. Победу региону принёс масштабный сетевой проект «Формула единства». Он включает пять тематических модулей: «Единство народов», «Память поколений», «Культура — наша сила», «Семья — основа России» и «Языковое многообразие: русский — язык единства». Каждый модуль реализуется через серию разноформатных мероприятий, направленных на осмысление общих ценностей, сохранение исторической памяти и укрепление культурного единства народов России.

«Ежегодно десятки проектов, как новых, так и со своей историей, складываются в своеобразный калейдоскоп книжной жизни России. Многие проекты в регионах, кстати, стали уже местными литературными брендами. Сейчас конкурсный сезон вновь сформировал новый узор этого калейдоскопа, которому очень подходит слоган победившего проекта из Волгоградской области: „Читай — объединяйся! Вместе мы — Россия“», — отметил председатель жюри конкурса, Президент Российского книжного союза Сергей Вадимович Степашин.

Новому Литературному флагману будут вручены почётный диплом, памятный приз в виде летящего по волнам бронзового кораблика-книги и комплект книг для пополнения библиотечных фондов. В течение следующего года Волгоградская область сможет на льготных условиях участвовать в форумах и выставках, проводимых под эгидой Российского книжного союза. Кроме того, регион войдёт в число членов «Клуба Первых», задача которого — сохранение традиций творческого состязания и поддержка остальных участников в стремлении к новым достижениям.

Лауреатами конкурса стали Алтайский край — за цикл фестивальных мероприятий всероссийского уровня «Шукшин и Рождественский: голоса сильной земли», Красноярский край — за межотраслевой литературно-просветительский проект «Читающий край: единство в книге» и Рязанская область, чей Есенинский праздник поэзии вышел на международный уровень.

«Территорией книги и чтения» была объявлена Республика Башкортостан, неоднократно входившая в число лучших за годы творческого состязания.

Отдельным решением жюри учреждён специальный приз для успешно выступивших в конкурсе прифронтовых регионов, которые в сложных условиях реализует уникальные проекты по продвижению книги и чтения. В 2026 году его присудили Белгородской области, вошедшей в двадцатку сильнейших.

Кроме уже названных регионов, в двадцатку сильнейших вошли Астраханская, Кемеровская, Кировская, Курская, Липецкая, Новосибирская и Свердловская области, Москва, Республика Татарстан, Республика Марий Эл, Ставропольский край, Ханты-Мансийский автономный округ, Чеченская и Чувашская Республики.

Церемония награждения состоится в ноябре этого года в Москве.