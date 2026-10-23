Студент Самарского политеха разработал технологию создания сублимированных супов

Студент Самарского политеха Андрей Чубриков разработал технологию создания сублимированных супов. Такой продукт сохраняет повышенную антиоксидантную активность и рассчитан на питание в сложных условиях, от туристических походов до военно-полевого снабжения. Об этом сообщили в пресс-службе Самарского государственного технического университета.

«Я делаю суп, который не портится годами и при этом остается очень полезным. Обычные супы из пакетиков часто бесполезны, а иногда включают в себя искусственные консерванты и ароматизаторы. Мой суп легкий, быстро готовится и реально поддерживает силы», — объясняет Андрей Чубриков.

В отличие от обычных пакетированных супов, ингредиенты здесь не сушат термически, а используют вакуумную сублимацию. По словам автора, такой подход позволяет сохранить максимум полезных веществ, потери составляют не более 2%. В основе рецептуры лежит растительное сырье: морковь, свекла, пастернак, зелень, тыква и брокколи. Продукт восстанавливается в горячей воде за 5–7 минут и может храниться до 5 лет.

Сейчас разработаны рецепты семи функциональных супов. В планах у студента — подготовка патентной заявки на свой способ производства, пишет Самара-КП.