В РФ хотят ввести новую номенклатуру медицинских услуг

Минздрав РФ вынес на общественное обсуждение проект новой номенклатуры медицинских услуг. Ведомство планирует увеличить число кодов с 10,4 тыс. до почти 12 тыс, передает «Медвестник».

Действующий перечень, который утвердили приказом № 804н в 2017 году, министерство пересмотрело почти полностью. Из прежней редакции в проект перешли лишь около 800 наименований, остальные позиции авторы документа переписали.

В новой структуре услуги распределили по 15 разделам. В них вошли лабораторные и патолого-анатомические исследования, операции, стоматология, реабилитация, лучевая терапия, а также судебно-медицинская и судебно-психиатрическая экспертиза. Приемы и консультации ведомство выделило в отдельный блок, разделив их на первичные, повторные, профилактические и диспансерные осмотры.

Разработчики изменили систему кодирования. Теперь основной код состоит минимум из 14 знаков. Он включает информацию о разделе, объекте, методе, порядковом номере и способе выполнения. Повторное использование кодов запретили даже после исключения услуги. В перечень добавили позиции, которые учитывают применение ИИ, телемедицины, роботизированных систем и методов визуального контроля вроде КТ или МРТ.

В пояснительной записке разработчики указали, что изменения помогут избежать дублирования и упростят идентификацию услуг. Проект опирается на принципы Международной классификации медицинских вмешательств.

Минздрав планирует ввести новую номенклатуру с 1 января 2027 года. Предыдущие попытки обновить документ в 2022 и 2024 годах результатов не дали.

Действующий перечень перестал соответствовать клиническим рекомендациям. В нем отсутствует ряд услуг, что мешает их финансированию из государственного бюджета и создает противоречия с правилами оказания высокотехнологичной медицинской помощи, пишет Главный Региональный.