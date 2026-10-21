«Земский доктор»: в Отрадненскую больницу полгода назад устроился молодой специалист  

Дмитрий Шкроб – молодой участковый врач-терапевт Отрадненской городской больницы – осознанно подошел к выбору профессии, хотел быть полезным людям. Успешно сдав экзамены, поступил в Самарский медицинский университет.



Во время учебы в вузе у будущего врача была хорошая практика в самарских больницах. В пандемию он трудился санитаром в клиниках СамГМУ. Все тяготы этого периода медик испытал на себе.



После учебы студент устроился в инфекционное отделение самарской городской больницы №6, затем его перевели в терапевтическое отделение. Через полтора года ушел в реанимацию. Работа в этом отделении стала судьбоносной для парня. Именно там он понял, что хочет стать врачом-анестезиологом-реаниматологом, и поступил в ординатуру.



В Отрадненскую больницу молодой специалист устроился полгода назад, став участником программы «Земский доктор» нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Вместе с супругой Викторией, которая тоже медик, переехали в Отрадный. Господдержка позволила улучшить качество жизни молодой семьи.



Сейчас Дмитрий Владимирович совмещает приемы в поликлинике с учебой и стажировкой в реанимационном отделении. Доктор ведет терапевтический участок №15. Рабочий день доктора Шкроба начинается ранним утром, а завершается порой поздно вечером.

Фото: Самарская область