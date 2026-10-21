Я нашел ошибку
Главные новости:
21 октября в дежурную часть ОМВД Красноярского района от местного жителя поступила информация о конфликте между участниками дорожного движения, произошедшем на улице Оренбургской села Красный Яр, в ходе которого один нанес другому ранения.
В Красноярском районе полицейскими по горячим следам раскрыто убийство
Дмитрий Шкроб – молодой участковый врач-терапевт Отрадненской городской больницы – осознанно подошел к выбору профессии, хотел быть полезным людям.
«Земский доктор»: в Отрадненскую больницу полгода назад устроился молодой специалист  
Акция проводится на базе библиотек, образовательных и социальных учреждений Самарской области и других регионов РФ и призвана привлечь внимание широкой общественности к вопросам инклюзии, толерантности и создания равных возможностей для всех категорий гра
Самарская библиотека для слепых приглашает к участию в Межрегиональной акции «Понять. Помочь. Дружить – 2026».
С приходом осени жизнь на водоемах области не замирает: рыбаки и владельцы маломерных судов продолжают выходить на воду.
Инспекторы ГИМС на Волге проверили у владельцев плавсредств документы
До 25 октября жители Самары могут присоединиться к экологической акции «Неделя без бумаги» и сдать макулатуру — накопившиеся газеты, журналы, картон и документы.
Самарцы могут сдать макулатуру в рамках экоакции «Неделя без бумаги»
В Правительстве Самарской области продолжается работа, направленная на увеличение объемов экспорта сельскохозяйственной продукции из региона.
Виталий Шабалатов провел совещание с ведущими предприятиями экспортерами агропромышленного комплекса Самарского региона 
В Самаре состоялись соревнования регионального этапа Всероссийских сельских спортивных игр в Самарской области по армрестлингу.
Сборная Волжского района стала победителем турнира по армрестлингу
Вячеслав Федорищев заявил о необходимости трансформации российской промышленности.
Вячеслав Федорищев провел заседание комиссии Госсовета РФ по направлению «Промышленность»
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 82.89
0.04
EUR 93.04
-0.19
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
«Заварка» совместно со Школой для собак «Гавс» проведет пешеходную экскурсию для собак и их владельцев «Сами с усами»
22 октября в 19.00 в Музее Рязанова пройдет вторая встреча открытого семинара «Читать «Кино» Делеза»
Самарцев приглашают в зоопарк отметить День отца 16 октября
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

«Земский доктор»: в Отрадненскую больницу полгода назад устроился молодой специалист  

199
Дмитрий Шкроб – молодой участковый врач-терапевт Отрадненской городской больницы – осознанно подошел к выбору профессии, хотел быть полезным людям.

Дмитрий Шкроб – молодой участковый врач-терапевт Отрадненской городской больницы – осознанно подошел к выбору профессии, хотел быть полезным людям. Успешно сдав экзамены, поступил в Самарский медицинский университет.

Во время учебы в вузе у будущего врача была хорошая практика в самарских больницах. В пандемию он трудился санитаром в клиниках СамГМУ. Все тяготы этого периода медик испытал на себе.

После учебы студент устроился в инфекционное отделение самарской городской больницы №6, затем его перевели в терапевтическое отделение. Через полтора года ушел в реанимацию. Работа в этом отделении стала судьбоносной для парня. Именно там он понял, что хочет стать врачом-анестезиологом-реаниматологом, и поступил в ординатуру.

В Отрадненскую больницу молодой специалист устроился полгода назад, став участником программы «Земский доктор» нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Вместе с супругой Викторией, которая тоже медик, переехали в Отрадный. Господдержка позволила улучшить качество жизни молодой семьи.

Сейчас Дмитрий Владимирович совмещает приемы в поликлинике с учебой и стажировкой в реанимационном отделении. Доктор ведет терапевтический участок №15. Рабочий день доктора Шкроба начинается ранним утром, а завершается порой поздно вечером.

 

Фото:  Самарская область

Теги: Медицина

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Для врача-педиатра Радиона Ишутинова трудоустройство в Сызранскую центральную городскую и районную больницу стало возвращением в родные места. Когда-то он сам наблюдался в детской поликлинике как пациент.
21 октября 2026, 17:10
Меры поддержки помогли привлечь в Сызранскую больницу молодого педиатра
Для врача-педиатра Радиона Ишутинова трудоустройство в Сызранскую центральную городскую и районную больницу стало возвращением в родные места. Когда-то он сам... Здравоохранение
300
Для юных пациентов Тольяттинской стоматологической поликлиники №3 созданы современные условия.
21 октября 2026, 16:25
В детском отделении Тольяттинской стоматологической поликлиники №3 провели капитальный ремонт
Для юных пациентов Тольяттинской стоматологической поликлиники №3 созданы современные условия. Здравоохранение
313
В регионе продолжается кампания по вакцинации населения против гриппа с использованием передвижных мобильных комплексов.
20 октября 2026, 18:22
Жители Тольятти и сёл Ставропольского района делают прививки от гриппа в мобильном пункте
В регионе продолжается кампания по вакцинации населения против гриппа с использованием передвижных мобильных комплексов. Здравоохранение
675
Здравоохранение
Дмитрий Шкроб – молодой участковый врач-терапевт Отрадненской городской больницы – осознанно подошел к выбору профессии, хотел быть полезным людям.
21 октября 2026  21:33
«Земский доктор»: в Отрадненскую больницу полгода назад устроился молодой специалист  
199
Для врача-педиатра Радиона Ишутинова трудоустройство в Сызранскую центральную городскую и районную больницу стало возвращением в родные места. Когда-то он сам наблюдался в детской поликлинике как пациент.
21 октября 2026  17:10
Меры поддержки помогли привлечь в Сызранскую больницу молодого педиатра
316
Для юных пациентов Тольяттинской стоматологической поликлиники №3 созданы современные условия.
21 октября 2026  16:25
В детском отделении Тольяттинской стоматологической поликлиники №3 провели капитальный ремонт
329
В регионе продолжается кампания по вакцинации населения против гриппа с использованием передвижных мобильных комплексов.
20 октября 2026  18:22
Жители Тольятти и сёл Ставропольского района делают прививки от гриппа в мобильном пункте
678
Раздел «Ботаника» объединяет цифровые микропрепараты растений и гербарные образцы в едином цифровом пространстве. Специалисты СамГМУ обеспечили научную проработку материалов.
20 октября 2026  15:58
СамГМУ и «Интерактивная анатомия Пирогов» разработали новый раздел «Ботаника» для цифровой образовательной экосистемы
806
В Самарской области стартовал федеральный проект «Женщины за здоровье мужчин»
20 октября 2026  13:05
В Самарской области стартовал федеральный проект «Женщины за здоровье мужчин»
541
Заведующий кафедрой факультетской терапии СамГМУ Олег Фатенков: 
19 октября 2026  14:34
Самарцам рассказали, почему стоит записаться на диспансеризацию именно сейчас
826
В Клиниках СамГМУ впервые в регионе выполнили робот-ассистированное эндопротезирование коленного сустава
19 октября 2026  12:43
В Клиниках СамГМУ впервые в регионе выполнили робот-ассистированное эндопротезирование коленного сустава
723
Россиянам назвали максимальную продолжительность больничного
19 октября 2026  10:08
Россиянам назвали максимальную продолжительность больничного
531
Ветеринар предупредил о второй волне активности клещей
18 октября 2026  10:26
Ветеринар предупредил о второй волне активности клещей
1025
Весь список
  • Что делать, если подросток попал под влияение преступников
В центре внимания
Вячеслав Федорищев заявил о необходимости трансформации российской промышленности.
21 октября 2026  17:58
Вячеслав Федорищев провел заседание комиссии Госсовета РФ по направлению «Промышленность»
277
Продление ул. Авроры и строительство развязок на Южном шоссе отложили
21 октября 2026  13:36
Продление ул. Авроры и строительство развязок на Южном шоссе отложили
322
Во вторник, 20 октября, в Самаре на площади Славы губернатор Вячеслав Федорищев вручил награды инструкторам и участникам отряда «БАРС – Крылья», проявившим себя в отражении вражеских атак БПЛА. Также глава региона передал военнослужащим очередную партию с
20 октября 2026  20:07
Губернатор Вячеслав Федорищев вручил награды проявившим себя бойцам отряда «БАРС-Крылья» и передал спецтехнику
762
В Самарской области сохранят плату за мусор по площади жилья
20 октября 2026  11:43
В Самарской области сохранят плату за мусор по площади жилья
486
Вячеслав Федорищев:
19 октября 2026  22:02
На совещании облправительства обсудили инициативу об ограничении продажи вейпов в Самарской области.
772
Весь список