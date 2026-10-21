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Меры поддержки помогли привлечь в Сызранскую больницу молодого педиатра

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Для врача-педиатра Радиона Ишутинова трудоустройство в Сызранскую центральную городскую и районную больницу стало возвращением в родные места. Когда-то он сам наблюдался в детской поликлинике как пациент.

Для врача-педиатра Радиона Ишутинова трудоустройство в Сызранскую центральную городскую и районную больницу стало возвращением в родные места. Когда-то он сам наблюдался в детской поликлинике как пациент.

Радион Владимирович родился и вырос в Сызрани, учился в местной школе. После выпуска он поступил в Ульяновский государственный медицинский университет на педиатрический факультет. Потом продолжил обучение в ординатуре в Санкт-Петербурге. После несколько лет в его профессиональной карьере врача был перерыв.

Решение вернуться в медицину и переехать в Сызрань пришло после встречи с будущей женой. Переезду в Сызрань способствовали и меры поддержки, действующие в Самарской области для медицинских работников.

«Это было одним из привлекающих моментов. Я мог выбрать другой город, но без поддержки и не родной. Здесь мне выделили служебное жилье, что очень важно, так как скоро у нас ожидается пополнение в семье», — рассказал врач.

Более двух месяцев специалист работает в поликлинике.

«Педиатрия — это ответственность за здоровье детей и доверие родителей. В Сызрани я почувствовал поддержку руководства и коллектива. Хочу, чтобы маленькие пациенты получали квалифицированную помощь рядом с домом, а родители были спокойны за их здоровье», — подчеркнул он.

Благодаря мерам поддержки в Сызрань в этом году уже удалось привлечь 4 врачей. Каждый из них получил единовременную выплату в размере 1 миллиона, а также подъемные - 200 тысяч рублей - и служебное жилье. Напомним, выплата в размере 1 млн рублей введена в регионе по инициативе губернатора Вячеслава Федорищева для привлечения специалистов в медучреждения Сызрани и Тольятти.

Обеспечение медицинских организаций квалифицированными кадрами – важное направление национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», который реализуется по решению Президента страны Владимира Путина.

 

Фото:   минздрав СО

Теги: Медицина Сызрань

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