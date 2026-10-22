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В Клиниках СамГМУ выполнили четвертую успешную пересадку сердца

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Операцию провели 62-летней женщине с дилатационной кардиомиопатией. Это заболевание миокарда, при котором происходит расширение полостей сердца и снижается его сократительная функция. 

В Клиниках Самарского государственного медицинского университета (СамГМУ) Минздрава России выполнили четвертую успешную пересадку сердца. Операцию провели 62-летней женщине с дилатационной кардиомиопатией. Это заболевание миокарда, при котором происходит расширение полостей сердца и снижается его сократительная функция.  

Дилатационная кардиомиопатия развилась у женщины после перенесенной вирусной инфекции. В 2021 году она впервые почувствовала одышку и обратилась к кардиологу. Но лечение не давало результата и состояние только ухудшалось: женщина чувствовала одышку пройдя всего несколько метров, из-за этого она не могла даже выйти из дома в магазин. 

“Когда стало понятно, что пациентке нужна пересадка сердца, ее хотели направить в Москву в НМИЦ трансплантологии и искусственных органов им. ак. В.И. Шумакова, — говорит лечащий врач, врач-кардиолог кардиологического отделения КФТ Клиник СамГМУ Мария Галкина. — Но она бы тяжело перенесла поездку, поэтому в 2026 году мы поставили ее в лист ожидания в Самарском центре трансплантации органов и тканей. Предварительно пациентку госпитализировали и стабилизировали ее состояние”. 

В сентябре женщине выполнили пересадку сердца, операция шла шесть часов. В ней участвовали врачи кафедры и клиники факультетской хирургии СамГМУ, а также хирурги НМИЦ трансплантологии и искусственных органов им. ак. В.И. Шумакова. В подготовке к пересадке и в ведении пациентки принимали участие врачи Самарского центра трансплантации органов и тканей под руководством Алексея Миронова, кафедры и клиники факультетской хирургии и кардиологического отделения КФТ Клиник СамГМУ под руководством заведующей Яны Панишевой. 

“Операция прошла в штатном режиме, несмотря на колоссальные риски и жесткие временные рамки — у хирургов было всего несколько часов с момента извлечения донорского органа, — говорит руководитель Самарского центра трансплантации органов и тканей Алексей Миронов. — Слаженная работа

мультидисциплинарной команды, включающей кардиохирургов, анестезиологов-реаниматологов, перфузиологов и трансплантологов, позволила успешно запустить новое сердце. Для Самарской области и Клиник СамГМУ подобные операции уже становятся уверенной практикой, подтверждая статус региона как одного из ведущих медицинских центров страны, где успешно развиваются самые высокотехнологичные направления медицины». 

Пациентку уже выписали, она чувствует себя хорошо и продолжает наблюдаться у врачей Клиник СамГМУ.

 

Фото предоставлено пресс-службой СамГМУ

 

Теги: Медицина Самара Убийство

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В Клиниках СамГМУ выполнили четвертую успешную пересадку сердца
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