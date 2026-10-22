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Ветеран СВО Сергей Иванов: «С детьми обязательно нужно говорить о ценностях, которые мы отстаиваем»

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Ветеран СВО Сергей Иванов находился в зоне проведения специальной военной операции с 2022 по 2025 год. Сейчас, вернувшись в Самару, занимается общественной работой.

Ветеран СВО Сергей Иванов находился в зоне проведения специальной военной операции с 2022 по 2025 год. Начинал снайпером, затем освоил новое направление и стал оператором беспилотных летательных аппаратов. Сейчас, вернувшись в Самару, занимается общественной работой — проводит Уроки мужества для детей и подростков, стал одним из авторов сборника прозы и поэзии участников СВО с рассказом «Начало СВО глазами бойца».

«За лентой» боец с позывным «Торетто» служил во взводе военной полиции: вместе с коллегами помогал вернуться военнослужащим, которые потеряли связь со своими подразделениями. Начинал свою служьбу он в 15-й отдельной гвардейской мотострелковой Александрийской бригаде.

«Это был новый для меня коллектив, но с ребятами мы быстро подружились и всегда помогали друг другу. «За лентой» есть настоящее воинское братство — взаимное уважение и поддержка очень вдохновляют и придают сил. Если кто-то из сослуживцев чего-то не умел, никто не смеялся над ним — наоборот, все старались его обучить, чтобы он приобрел новые знания, боевой опыт и был готов ко всему», – рассказал Сергей Иванов.

По словам бойца, желание служить Родине у него было с детства — отец Сергея служил во внутренних войсках Министерства внутренних дел в звании старшего прапорщика. После школы молодой человек поступил в Самарский колледж железнодорожного транспорта имени А.А. Буянова, работал на железной дороге. После срочной службы на Северном Кавкае в составе спецподразделения вернулся на железную дорогу инспектором пути, а позже выучился на помощника машиниста тепловоза.

После завершения службы в 2025 году и возвращения домой самарец занялся грузоперевозками и активной общественной работой. Он присоединился к Ассоциации ветеранов СВО Самарской области и сейчас проводит Уроки мужества для детей и подростков.

«Приятно, что учащиеся Самарского казачьего кадетского корпуса, для которых я проводил Уроки мужества, внимательно слушали и задавали много вопросов. Чаще о том, что прочитали в интернете. Но это и ценно: ребята спрашивают о том, что их по-настоящему волнует, а я могу объяснить многие вещи с позиции человека, который был «за лентой», – отметил Сергей Иванов. – С детьми и подростками обязательно нужно говорить о патриотизме и ценностях, которые мы отстаиваем. Нужно воспитывать в них уважение к предкам, традициям и великой истории — я стараюсь передать это и своим сыновьям».

И во время службы, и сегодня его поддержкой служит надежный тыл — супруга, на которой Сергей женился в 2024 году, когда приехал в отпуск. Когда боец находился за лентой, у него родился малыш, и сейчас он воспитывает двоих сыновей.

За проявленное мужество Сергей Иванов награжден медалями «За отвагу», «За воинскую доблесть», «Участнику специальной военной операции», почётным знаком Губернатора Самарской области «За служение людям».

 

Фото:   пресс-служба администрации Самары

 

Теги: Самара

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