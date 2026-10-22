В Самаре с начала года рассмотрено более 76 тысяч обращений горожан

В Самаре подведены промежуточные итоги работы с обращениями жителей, которые поступают через платформу обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе» и систему «Инцидент-Менеджмент». С начала 2026 года в адрес органов местного самоуправления Самары жители направили более 76 тысяч обращений. По данным Центра управления регионом Самарской области, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года их количество снизилось на 22%.



«В своей работе администрация Самары и все ее подведомственные муниципальные учреждения уделяют особое внимание обратной связи с жителями. Мы применяем современные инструменты мониторинга сообщений, поступающих из разных источников, и аналитики с применением искусственного интеллекта. Это позволило повысить скорость реагирования на неожиданные сбои, аварии или жалобы с целью как можно скорее восстановить нормальную работу. С учетом подготовки к старту ряда крупных инфраструктурных проектов в городе это особенно важно, – отметил глава города Самары Иван Носков. – Благодарю специалистов администрации города, оперативно помогающих самарцам получить ответ и помощь, Центр управления регионом Самарской области за взаимодействие и всех, кто ежедневно работает над тем, чтобы Самара становилась удобнее и гостеприимнее».



Наиболее часто жители в этом году обращались с вопросами о содержании зеленых насаждений, ремонте автомобильных дорог и внутриквартальных проездов, уборке снега и мусора во дворах. Обращения приходят через платформу обратной связи, официальные госпаблики администрации города Самары в соцсети ВКонтакте, а также на личные страницы главы города Ивана Носкова в социальных сетях.



«Жители областного центра очень внимательно относятся к тому, что их окружает, и делятся своими наблюдениями в социальных сетях. Так, на Самару приходится около 30% обращений, которые отрабатывают органы власти региона в системе «Инцидент Менеджмент». Все городские службы встроены в структуру обратной связи, что обеспечивает принятие быстрых и нужных людям решений. Благодаря такой совместной работе в связке с ЦУР город становится комфортнее и безопаснее», –сказала руководитель Центра управления регионом Самарской области Екатерина Сидорова.



Одним из востребованных форматов обратной связи, запущенных с прошлого года по поручению главы города Самары Ивана Носкова, стали прямые эфиры его заместителей весной и глав районов – осенью. Они рассказывают о проделанной работе и планах, а также отвечают на вопросы жителей. Ближайшая серия эфиров с участием глав районов пройдет в ноябре. Еще один используемый формат обратной связи — опросы на платформе обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе», с начала года их провели 27. Наибольший интерес вызвал опрос о том, какой городской театр Самары жители порекомендовали бы друзьям или семье — по его итогам победителем стал драматический театр «Самарская площадь».



Р азвитие портала «Госуслуги» способствует решению задач национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства». Центр управления регионом был создан в Самарской области по поручению Президента РФ Владимира Путина и действует с 2020 года совместно с федеральным партнером АНО «Диалог». Основная задача ЦУР — обеспечить прямую и эффективную коммуникацию между гражданами и властью для решения и предотвращения проблемных вопросов.

Фото: пресс-служба администрации Самары