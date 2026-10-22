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В Самарском политехе разработали технологию получения сублимированных супов 

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Студент высшей биотехнологической школы Самарского политеха Андрей Чубриков разработал технологию получения сублимированных функциональных супов, которые сохраняют  повышенную антиоксидантную активность.

Студент высшей биотехнологической школы Самарского политеха Андрей Чубриков разработал технологию получения сублимированных функциональных супов, которые сохраняют  повышенную антиоксидантную активность.
Сублимированный функциональный суп — это продукт, из которого удалили воду посредством заморозки и сушки ингредиентов в вакууме. Он предназначен для питания в экстремальных условиях: в дальних экспедициях, туристических походах, его можно использовать для военно-полевого снабжения. Функциональность супа заключается не только в утолении голода, но и в пользе для здоровья. Благодаря повышенной антиоксидантной активности продукт защищает клетки от повреждений, возникающих при физических нагрузках и стрессе. 
В основе рецептуры лежит растительное сырьё с высоким содержанием природных антиоксидантов (веществ, замедляющих окислительные процессы). Корнеплоды (морковь, свёкла, пастернак), зелень (петрушка, укроп, сельдерей), овощи (тыква, кабачок, брокколи) богаты такими полезными веществами, как каротиноиды, флавоноиды, полифенолы, витамины C и E.
Принципиальное отличие разработки от существующих рецептур заключается в отказе от термической сушки ингредиентов в пользу сублимационной, которая, по словам автора, позволяет сохранить максимум витаминов и биологических веществ — потери составляют не более 2%. Андрей Чубриков намерен создавать продукт с антиоксидантной активностью не ниже 77% , восстановлением — не более 5–7 минут в горячей воде, сроком хранения — до 5 лет. 
«Я делаю суп, который не портится годами и при этом остаётся очень полезным, — объясняет Андрей Чубриков. — Обычные супы из пакетиков часто бесполезны, а иногда включают в себя искусственные консерванты и ароматизаторы. Мой суп создан для людей, которые находятся в сложных условиях — в горах, в лесу, в экспедиции, где нет возможности приготовить нормальную еду. Он лёгкий, быстро готовится и реально поддерживает силы».
В настоящее время созданы рецептуры семи функциональных супов: «Иммунитет» (тыква, морковь, имбирь, куркума, тыквенные семечки), «Детокс Баланс» (брокколи, шпинат, зелёный горошек, кабачок, чеснок), «Протеин Актив» (красная чечевица, шампиньоны, морковь, томаты, гороховый белок), «Гастро Комфорт» (кабачок, картофель, фенхель, морковь, укроп), «Антиоксидант» (томаты, красный сладкий перец, морковь, базилик, чеснок), «Фокус и Энергия» (шампиньоны, гречка, цветная капуста, картофель, лук) и «Свекольный Баланс» (свёкла, яблоко, морковь, имбирь, картофель). В планах — подготовка патентной заявки на их способ получения сублимированных функциональных супов, сообщает пресс-служба СамГТУ.

 

Теги: Самара

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