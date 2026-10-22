Адреса ближайших укрытий разместят на остановочных павильонах Самары

В Самаре по поручению губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева на остановочных павильонах размещают информацию с адресами ближайших укрытий на случай объявления воздушной тревоги. До конца октября информация появится более чем на 500 павильонах. Кроме того, адреса укрытий указаны в салонах общественного транспорта, по маршрутам движения.



«Создание понятной и выверенной навигации на случай воздушной тревоги — одна из приоритетных задач на сегодня. Укрытия находятся в шаговой доступности от остановок, поэтому пассажиры наземного общественного транспорта после сигнала могут в короткий срок покинуть транспорт и перейти в безопасное место, – сказал первый заместитель главы города Самары Михаил Малыхин. – Прошу жителей ознакомиться с адресами — по крайней мере, на тех маршрутах, которыми вы пользуетесь чаще всего. И особенно тщательно нужно проинструктировать детей, чтобы они запомнили алгоритм действий».



При сигнале «Ракетная опасность» водители трамваев, троллейбусов и автобусов довозят пассажиров до ближайшей остановки, рядом с которой есть укрытие, после чего движение наземного транспорта приостанавливается. Укрытиями являются подвалы многоквартирных домов и соцобъектов, также при воздушной тревоге продолжает работать метрополитен. Вход в «подземку», как и во все другие подземные укрытия, свободный.



«В районах города на тротуары, стены многоквартирных домов и соцучреждений наносятся указательные стрелки и информационные знаки — они ведут к ближайшему укрытию. Дополнительно обозначены входы в сами укрытия — подвалы жилых домов и помещений соцучреждений, подготовленные к приему людей. Наша задача — чтобы каждый житель и гость Самары без подсказок, интуитивно понимал, где переждать опасность», – отметил заместитель главы городского округа Самара Александр Гусев.



В случае опасности под укрытие подходит любое находящееся поблизости заглубленное помещение с верхним бетонным перекрытием, в том числе подвалы зданий, подземные парковки, переходы и станции метро. Информацию о местонахождении укрытий в жилфонде управляющие организации размещают также на информационных стендах в подъездах многоквартирных домов.

Фото: пресс-служба администрации Самары