Выиграть, чтобы быть вместе: победители конкурса «Это у нас семейное» купили квартиру рядом с бабушкой и дедушкой

Семья Калязиных, Бардиных из Новокуйбышевска Самарской области приобрела трехкомнатную квартиру, воспользовавшись сертификатом на 5 миллионов рублей, полученным за победу во втором сезоне конкурса «Это у нас семейное» Президентской платформы «Россия – страна возможностей». Всего 60 семей-победителей стали обладателями сертификатов, денежные средства им на счет поступили в сентябре. Средства можно направить на улучшение жилищных условий: покупку дома, квартиры, земельного участка, строительство жилого помещения, а также уплату ипотечного кредита или внесение первоначального взноса при получении ипотеки.

Калязины, Бардины из Новокуйбышевска купили трехкомнатную квартиру в пешей доступности от дома бабушки и дедушки и сейчас готовятся к переезду. В семье двое детей – дочь и сын, и теперь у каждого из них будет свое пространство для развития, занятий, творчества. Семья любит собираться вместе, исполняя любимые песни под дедушкину гитару, играя в настольные игры и собирая пазлы. А теперь, когда родители с детьми станут ближе к дому бабушки и дедушки, возможностей встречаться будет больше.

О покупке нового жилья в семье задумывались давно. Дети Варвара и Роман учатся в школе, у каждого есть свои увлечения, для которых нужно пространство. Варвара – кандидат в мастера спорта по художественной гимнастике, Роман занимается единоборствами и играет в шахматы. Родителям хотелось, чтобы дети могли спокойно готовиться к урокам, заниматься любимыми делами и отдыхать в собственных комнатах. Как распорядиться главным призом, обсуждали на семейном совете. Среди вариантов был загородный дом, но в итоге решили остаться в Новокуйбышевске – рядом с бабушкой и дедушкой. Подходящую квартиру нашли всего в пяти минутах ходьбы от дома бабушки и дедушки.

«Для нас важно быть рядом с родителями, иметь возможность помогать друг другу каждый день. Бабушка и дедушка сразу сказали, что будут счастливы, если мы найдем жилье, где у детей появится свое пространство, а все мы будем поближе к ним. Они очень помогли нам с поиском. Для нас с женой это чувство опоры и уверенности в завтрашнем дне», – рассказал Дмитрий Калязин.

Еще одним важным фактором при выборе стала близость квартиры к школе, спортивным секциям и местам для прогулок. Она уже с ремонтом и готова для жизни. Сейчас семья заказала мебель и планирует ее расстановку. Дети тоже участвуют в подготовке к переезду и уже решили, что хотят видеть в своих комнатах.

«Варюша говорит, что в ее комнате обязательно будет место для ее спортивных наград и отдыха. Роман мечтает о большом столе, за которым можно и учиться, и играть в шахматы, а еще хочет свой спортивный уголок. Они оба ждут, когда смогут пригласить бабушек и дедушек в гости и показать им свои комнаты. Конечно, они мечтали об этом, но не думали, что все получится так быстро», – поделился папа Дмитрий.

В команде Калязиных, Бардиных объединились три поколения: Дмитрий с супругой Юлией, их дети Варвара и Роман, дедушка Иван Григорьевич и бабушка Елена Михайловна. Присоединиться к «Это у нас семейное» им посоветовали друзья – семья Шустовых из Самары, уже участвовавшие в первом сезоне. Тогда Калязины тоже начали готовиться, но остановились на регистрации и видеовизитке. Ко второму сезону снова обсудили эту идею дома и решили попробовать. Семья и раньше любила собираться за чаем, играть в настольные игры и складывать большие пазлы. Конкурс стал поводом проводить больше времени вместе и пробовать занятия, за которые прежде не брались. Впереди оказались окружной полуфинал в Уфе, финал в Москве и награждение в День семьи, любви и верности.

«Самое яркое воспоминание – финал. Несмотря на конкуренцию, каждый чувствовал себя частью большой «семьи семей», как говорит наш Президент. Когда объявили нашу победу, другие участники поздравляли, радовались за нас. Мы понимали, что сертификат на 5 миллионов рублей – это уже реальная возможность изменить жизнь, улучшить пространство для роста и развития детей. И все родственники были невероятно рады, что у нас получилось», – вспоминает глава семейства.

О покупке квартиры родные говорят фразой: «Россия – страна возможностей, и здесь мечты сбываются!», а первой мечтой, которая осуществилась еще в полуфинале, стало совместное исполнение песни «День семьи» авторства дедушки Ивана Григорьевича Бардина – детского поэта, автора стихов и песен. Он выступает в библиотеках, детских садах и школах, а дома его произведения читают и поют вместе. Среди его песен есть и детская «Дом для друзей», и в новой квартире семья тоже хочет чаще принимать гостей, в том числе друзей, с которыми познакомились на конкурсе «Это у нас семейное».

«Все настолько подружились, что, если кто-нибудь едет в другой регион, его всегда встретят и подскажут, куда сходить, что посмотреть. Мы тоже встретили много замечательных семей. Если кто-то будет проездом в Самарской области, всегда будем рады новым встречам. В новом доме хотим сохранить наши традиции: собираться за большим столом, играть, читать книги дедушки и петь его песни», – рассказал Дмитрий.

Финал второго сезона конкурса «Это у нас семейное» Президентской платформы «Россия – страна возможностей» состоялся 5-8 июля 2026 года. Победителями стали 60 семей, получивших сертификаты по пять миллионов рублей на улучшение жилищных условий. Всего участниками второго сезона стали 726 191 человек в составе 196 576 семей из всех 89 регионов России вместе с родственниками, проживающими в 82 странах. Конкурс «Это у нас семейное» входит в национальный проект «Семья». Его задачи связаны с укреплением института семьи, поддержкой межпоколенческих отношений и развитием традиций через совместную деятельность.

Фото: пресс-служба конкурса «Это у нас семейное»