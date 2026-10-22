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ОЭЗ «Тольятти» - вновь в десятке самых привлекательных инвестплощадок России

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Особая экономическая зона «Тольятти» укрепила позиции в числе наиболее привлекательных ОЭЗ России.

Особая экономическая зона «Тольятти» укрепила позиции в числе наиболее привлекательных ОЭЗ России. Флагманская инвестплощадка Самарской области заняла 6-е место среди промышленно-производственных ОЭЗ в X Национальном рейтинге инвестиционной привлекательности ОЭЗ России. Итоги документа, подготовленного Ассоциацией кластеров, технопарков и ОЭЗ России (АКИТ РФ) при поддержке Минэкономразвития России, озвучили 22 октября на IV Международном форуме особых экономических зон в Москве. В рейтинге участвовала 51 ОЭЗ.
Резиденты ОЭЗ «Тольятти» демонстрируют устойчивую положительную динамику ключевых показателей. По данным министерства экономического развития и инвестиций Самарской области на 1 июля 2026 года, в реестре резидентов - 45 компаний с суммой заявленных инвестиций более 123 млрд рублей и планом создания около 9,7 тыс. новых рабочих мест. 
Инвесторы уже вложили 72,8 млрд рублей в свои проекты и создали 6 296 рабочих мест. Совокупная выручка резидентов составляет 196,4 млрд рублей. В бюджеты всех уровней уплачено около 20,8 млрд рублей налогов, таможенных и иных платежей.
«Мы видим устойчивую положительную динамику развития ОЭЗ «Тольятти»: резиденты наращивают инвестиции, создают новые рабочие места, увеличивают выручку и налоговые отчисления. Это результат системной поддержки бизнеса, которую выстроила команда региона во главе с губернатором Вячеславом Федорищевым. Продолжим развивать инфраструктуру и сервисы, чтобы инвесторы приходили в Самарскую область с новыми проектами», - отметил заместитель председателя правительства — министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк.
Национальный рейтинг составляется с 2017 года. В 2026 году оценка промышленно-производственных, портовых и технико-внедренческих ОЭЗ включала 44 показателя, объединенных в семь субиндексов. Эксперты учитывали инвестиционную привлекательность регионов, условия ведения бизнеса, обеспеченность инфраструктурой и земельными ресурсами, информационную открытость, готовность к глобальным экономическим вызовам и компетенции управляющих компаний.
«Особые экономические зоны сегодня решают задачи, которые выходят далеко за рамки привлечения инвестиций. Они уже стали важным инструментом перезапуска инвестиционного цикла, развития современных производств, внедрения новых технологий и укрепления экономики регионов. Но для достижения этих результатов недостаточно просто предоставить бизнесу льготы. Необходима слаженная работа региональных команд и управляющих компаний, готовых создавать условия для реализации инвестиционных проектов и выполнять взятые на себя обязательства. Национальный рейтинг позволяет увидеть, где эта работа выстроена наиболее эффективно, а успешный опыт лидеров должен становиться ориентиром для развития других особых экономических зон», - отметил министр экономического развития России Максим Решетников.
Сопровождением инвесторов в Самарской области занимается Агентство по привлечению инвестиций. Здесь инициаторам проектов в режиме «одного окна» готовы оказать необходимое содействие в выборе площадки, определении актуальных мер поддержки и быстрого запуска проекта на территории региона. Обращаться по тел. 8 (800) 505-90-36.

Работа по повышению инвестиционной привлекательности ОЭЗ и поддержке резидентов ведется в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика», который нацелен на создание комфортных условий для бизнеса и рост инвестиций в регионах.

 

Фото: министерство экономического развития и инвестиций Самарской области

Теги: Тольятти

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