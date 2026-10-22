«Т Плюс» совместно с ОНФ реализуют пилотный проект благоустройства на одном из участков перекладки теплосетей

Руководство Самарского филиала «Т Плюс» провело рабочую встречу с активистами Народного фронта. Основная тема – организационные вопросы восстановления благоустройства после ремонта теплосетей. Итогом встречи стало решение о реализации в 2027 году совместного пилотного проекта, призванного повысить эффективность взаимодействия энергетиков, старших по домам и представителей городской администрации.

Участники встречи обсудили необходимость фиксации состояния дворовых территорий перед началом ремонта и после восстановления благоустройства. Для удобства общения представителей подрядных организаций с собственниками жилья была рассмотрена возможность создания оперативного канала коммуникации. Также было предложено разрабатывать схемы движения автотранспорта при проведении ремонтных работ для каждого объекта перекладки. Все собранные инициативы планируется в ближайшее время представить на согласование городской администрации.

«Нашим приоритетом является восстановление внешнего облика территории в полном соответствии с требованиями по благоустройству. Далеко не всегда это означает, что двор станет таким же, как был прежде. Нередко парковки, гаражи, спортивные объекты или детские игровые комплексы размещены в охранных зонах теплосетей, что затрудняет доступ ремонтного персонала к трубопроводам и создаёт угрозу жизни и здоровью горожан. В случае согласования рассмотренных инициатив программа благоустройства следующего года найдёт отклик у многих жителей областной столицы», – отметил директор Самарского филиала «Т Плюс» Марат Феткуллов.

Совместный пилотный проект «Т Плюс» и ОНФ в 2027 году планируется реализовать при втором этапе обновления теплосети в 14 микрорайоне Самары.