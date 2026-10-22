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«Спасибо, папа!»: в Самарской области прошли мероприятия ко Дню отца
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«Спасибо, папа!»: в Самарской области прошли мероприятия ко Дню отца

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В Самарской области завершилась масштабная серия мероприятий, приуроченных ко Дню отца. В рамках проекта «Крепкая семья» партии «Единая Россия» школы, колледжи, учреждения культуры и общественные организации региона провели акции, флешмобы, спортивные пра

В Самарской области завершилась масштабная серия мероприятий, приуроченных ко Дню отца. В рамках проекта «Крепкая семья» партии «Единая Россия» школы, колледжи, учреждения культуры и общественные организации региона провели акции, флешмобы, спортивные праздники и творческие мастерские.

Центром притяжения стали образовательные учреждения. В Сызрани, Октябрьске, Шигонском, Сергиевском, Красноярском и других районах школьники вместе с педагогами готовили открытки и поделки для пап, записывали видеопоздравления, участвовали в онлайн-флешмобах «Спасибо, папа!» и «Мой папа — самый лучший!». В некоторых школах прошли «Кулинарные поединки поколений» и «Лестничные чтения» по стихам Агнии Барто.

Особый размах получили спортивные события: «Папа может!», «Папа и я — великая семья», «Весёлые старты», турниры по настольному теннису и волейбольные матчи между родителями и старшеклассниками. А в школе № 8 Октябрьска организовали «Рыбалку с папой: традиции и приключения» — совместный поход учащихся с отцами.

В ряде учреждений мероприятия вышли за рамки поздравлений. Так, в школе № 10 Чапаевска организовали сразу несколько социально значимых акций — «Осенний выZOV», «Посылка СВОим» и «Письмо солдату». А в школе № 8 Октябрьска прошла благотворительная акция «Отцы Zа Отечество» по сбору гуманитарной помощи военнослужащим, участвующим в СВО. В ней приняли участие 540 человек.

К поздравлениям присоединились и члены общественного совета партпроекта «Крепкая семья» в Самарской области. Депутат Самарской Губернской Думы Елена Пахомова вместе с председателем Думы городского округа Новокуйбышевск Сергеем Лукиным чествовали отцов в Новокуйбышевске. Председатель Совета отцов, депутат Самарской Губернской Думы Константин Доладов провёл серию встреч «Разговор с отцом» в колледже СамГТУ и Самарском металлургическом колледже, а также принял участие в ежегодном областном торжественном мероприятии «Отец. Отчество. Отечество» в Чапаевске, собравшем 400 человек.

В Волжском районе папы вместе с детьми вышли на субботник в Кошелев-парке — не просто убрали территорию, но и обновили скворечники. А в Алексеевском районе в ДК «Дружба» прошёл тёплый вечер для семей — зал был полон отцов с детьми, мам, бабушек и дедушек. Праздник, который пять лет назад по инициативе Президента стал официальным, отметили по-семейному.

«День отца — это особенный праздник. Мы привыкли говорить слова благодарности мамам, а ведь отец — это тот человек, который с самого детства учит нас быть сильными, отвечать за свои поступки и не бояться трудностей. Папа — это пример, на который хочется равняться. Традиционно проект «Крепкая семья» становится инициатором и организатором ряда тематических мероприятий в регионе. От всего сердца поздравляю всех отцов с праздником! Здоровья вам, сил и гордости за своих детей», — поделилась своим отношением к празднику Региональный координатор партийного проекта «Крепкая семья» в Самарской области, сенатор РФ Марина Сидухина.

Всего в регионе прошло более ста различных мероприятий — от онлайн-флешмобов и мастер-классов до спортивных турниров и благотворительных акций, а общий охват участников составил несколько тысяч человек.

Напомним, что в Народной программе партии «Единая Россия» семья определена как главный приоритет государственной политики. Партийный проект «Крепкая семья» направлен на защиту прав семей, укрепление благополучных условий материнства и детства, поддержку многодетных семей и семей участников СВО, а также на реализацию мер комплексной безопасности детства, сообщает пресс-служба Самарского регионального отделенияПартии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"..

 

Источник фото: ГБОУ СОШ № 8 г.о.Октябрьск Самарской области

Теги: Единая Россия Самара

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