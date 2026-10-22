На въездах в Борское завершены все дорожные работы

В Борском районе Самарской области по национальному проекту «Инфраструктура для жизни» полностью завершён капитальный ремонт двух основных въездов в районный центр. Общая протяжённость обновлённых участков на автодорогах Кинель — Богатое — Борское и «Отрадный — Богатое» — Борское составила 5,5 км. Сейчас идёт подготовка к вводу дорог в эксплуатацию.

По этим дорогам жители ежедневно добираются до школ, Борского государственного техникума, районной больницы и других социальных учреждений. Тротуары и освещение здесь ждали много лет, и теперь они появились на всём протяжении.

Заслуженный учитель Российской Федерации, жительница села Борское Нина Третьякова поделилась впечатлениями: «Мы очень долго ждали этого ремонта и не раз просили привести дороги в порядок. Особенно ждали тротуары — по улице Победы на занятия ходят ученики первой школы, их около тысячи. Раньше было небезопасно, а теперь дети могут спокойно и с комфортом добираться до школы. Огромное спасибо, что нас услышали и сделали такую красоту».

Напомним, в ходе капремонта на участках уложили более 20 тысяч квадратных метров асфальтобетона, установили 4,5 тыс. погонных метров линий освещения и обустроили 8,2 тыс. погонных метров тротуаров. Также смонтированы 17 остановочных площадок, установлены 544 дорожных знака, 354 погонных метра пешеходных ограждений и сигнальные столбики. Нанесено более 20 тыс. погонных метров разметки, обустроены 5 искусственных дорожных неровностей и 6 светофоров типа Т7.

Дороги проходят по улицам Победы, Степана Разина и Первомайской, выполняя функции местных улиц и транзитных магистралей. Кроме того, они входят в маршрут движения к национальному парку «Бузулукский бор».

Благодаря обновлению здесь создана комфортная и безопасная среда для всех участников движения — от автомобилистов до пешеходов, включая школьников и пожилых людей.

Одна из целей национального проекта — приведение в нормативное состояние дорог, ведущих к сёлам и малым населённым пунктам. Всего в этом году в Самарской области отремонтируют более 100 км таких трасс.

Фото: минтранс СО