С 2022 года Автономная некоммерческая организация «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов», созданная по инициативе Президента Российской Федерации Владимира Путина, в рамках Национальной социальной инициативы реализует проект «Открыто для всех», направленный на создание в нашей стране инклюзивных программ и проектов, включая доступную среду, образование, товары, услуги и сервисы для людей с инвалидностью и маломобильных граждан.

Ежегодно в преддверии Международного дня инвалидов с 30 ноября по 6 декабря проводится Всероссийская Неделя «Открыто для всех».

В текущем году в рамках Всероссийской Недели состоится второй Всероссийский инклюзивный форум «Открыто для всех», нацеленный на формирование сообщества инклюзивного бизнеса и создание условий для интеграции людей с инвалидностью в активную социальную и экономическую жизнь (2-3 декабря 2026 года, г. Москва, площадка кластера «Ломоносов»).

В рамках Всероссийской Недели в Самарской области будет организовано более 80 тематических мероприятий для людей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей-инвалидов.

Организаторами мероприятий выступят министерство социально-демографической и семейной политики Самарской области, министерство труда‚ занятости и миграционной политики Самарской области, министерство культуры Самарской области, министерство спорта Самарской области, министерство молодежной политики Самарской области, министерство науки и высшего образования Самарской области, администрации муниципальных образований и иные организации.

Мероприятия региона в форматах деловой программы, социокультурных и спортивных мероприятий, детских дней «Открыто для всех», арт-зоны «Открыто для всех», показов киноклуба «(Не) такой как все», волонтерских акций размещены на единой карте Всероссийской Недели (https://открытодлявсех.рф/week-2026/map ).