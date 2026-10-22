Индор-акватлон завершит сезон триатлона в Самарской области

25 октября в Самаре в спортивном комплексе «Орбита» и на стадионе «Орбита» будут проходить соревнования по акватлону - официальное физкультурное мероприятие городского округа Самара.

Участникам предстоит проплыть дистанцию в 25-метровом бассейне, а затем пройти беговой этап на стадионе.

Мужчины и женщины от 18 лет и старше проплывут 400 метров и пробегут 3 километра.

Для участников 2009-2015 годов рождения предусмотрены 200 метров плавания и 1 километр бега.

«Акватлон позволяет завершить сезон ярким стартом и проверить себя сразу в двух дисциплинах. Для нас особенно важно, что в программе есть детские соревнования. Одна из главных задач федерации сегодня - популяризировать триатлон среди детей и юниоров, чтобы в будущем наши спортсмены успешно выступали на российских и международных стартах», - отметил Виктор Комаров, президент Федерации триатлона Самарской области.

Фото: минспорта СО