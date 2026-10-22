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22 октября губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев и Президент публичного акционерного общества «Транснефть» Николай Токарев подписали соглашение о сотрудничестве.
Губернатор Вячеслав Федорищев и Президент ПАО «Транснефть» Николай Токарев договорились о строительстве новой школы в Самарской области
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Губернатор Вячеслав Федорищев и Президент ПАО «Транснефть» Николай Токарев договорились о строительстве новой школы в Самарской области

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22 октября губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев и Президент публичного акционерного общества «Транснефть» Николай Токарев подписали соглашение о сотрудничестве.

Сегодня, 22 октября, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев и Президент публичного акционерного общества «Транснефть» Николай Токарев подписали соглашение о сотрудничестве, направленное на дальнейшее развитие экономики, улучшение инвестиционного климата, создание благоприятных условий для решения основных социальных задач Самарской области, в том числе при осуществлении хозяйственной деятельности организациями системы «Транснефть» на территории Самарской области.

«Благодаря нашему сотрудничеству в Самарской области успешно проведен ряд проектов по капитальному ремонту образовательных и спортивных объектов. Мы рады развивать сотрудничество с вами и заинтересованы во всесторонней поддержке вашего предприятия. Ведь от этого во многом зависит укрепление энергетического, промышленного, экспортного потенциала нашего региона и всей России, а также создание современных рабочих мест, формирование спроса на передовые технологии и квалифицированные кадры, - подчеркнул губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев. - Правительство Самарской области продолжит на системной основе оказывать содействие дочерним обществам «Транснефти», осуществляющим свою производственную деятельность на территории региона. В том числе в решении земельных вопросов, в предоставлении льгот по налогу на имущество в соответствии с действующим региональным законодательством, в формировании благоприятного бизнес-климата посредством снижения административных барьеров».

Отдельное внимание в ходе встречи было уделено социальной повестке. «Транснефть» традиционно активно участвует в развитии регионов присутствия, инвестируя в образование, здравоохранение, культуру, спорт и благоустройство территорий. В рамках достигнутых договоренностей стороны обсудили строительство новой современной школы в Самарской области — этот проект станет очередным вкладом компании в укрепление социальной инфраструктуры региона и создание комфортной среды для жизни и обучения детей.

Соглашение также предусматривает такие приоритетные направления сотрудничества в Самарской области, как строительство, реконструкция, техническое перевооружение, капитальный ремонт объектов инфраструктуры; а также обеспечение безопасной эксплуатации объектов магистральных трубопроводов нефти и нефтепродуктов, других производственных объектов организаций системы «Транснефть» (ОСТ) в регионе.  

«Для нас «Транснефть» остается не только индустриальным флагманом российского масштаба, но и стратегическим партнером, обеспечивающим экономический рост, социальное благополучие и экологическую стабильность. Уверен, что наши совместные усилия и в дальнейшем будут работать на благо нашего государства, на эффективное, динамичное развитие нефтегазовой отрасли», - добавил Вячеслав Федорищев.

Подписанный сегодня документ, помимо прочего, направлен на обеспечение экологической безопасности; осуществление инвестиционной деятельности для развития, расширения, реконструкции и технического перевооружения объектов ОСТ; создание условий для защиты объектов ОСТ от угроз диверсионно-террористической направленности и другой противоправной деятельности; борьбу с незаконным оборотом нефти, нефтепродуктов, с хищениями нефти и нефтепродуктов из магистральных трубопроводов; реализацию социальных проектов и программ Компании, ОСТ; стимулирование научно-технической и инновационной деятельности на территории Самарской области и так далее.

Президент ПАО «Транснефть» Николай Токарев отметил: «Самарская область всегда была и остается для нас стратегически важным регионом. Наша компания имеет здесь прочное, многолетнее присутствие. У нас общие цели – укрепление технологического и экономического суверенитета страны, обеспечение стабильности и повышение качества жизни наших граждан. Именно сплоченность, взаимная поддержка и синхронизация наших усилий позволяют эффективно решать задачи любой сложности».

Реализация приоритетных направлений сотрудничества в Самарской области осуществляется в строгом соответствии с требованиями антимонопольного законодательства.

 

Фото: пресс-служба ПАО «Транснефть»

Теги: Самара

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